Masa tenisinde özlem bitiyor

Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu, yarın Balıkesir'de oynanacak 1. etap maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan alınan bilgiye göre, eski federasyon başkanlarından Suzan Özbek'in isminin verildiği sezonda ilk etap maçları, yarın ve 1 Kasım Pazar günü Balıkesir'de Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son olarak mart ayında müsabaka yapılan masa tenisinde, yaklaşık 7,5 ay sonra ilk maçlar yarın oynanacak.

Salgın nedeniyle salona seyirci alınmayacak müsabakalara kadınlarda 16, erkeklerde 17 takım katılacak ve toplam 132 sporcu mücadele edecek.

Ligde ikinci etap maçları ise kasım ayının sonunda Adana'da yapılacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski federasyon başkanı Suzan Özbek'in isminin verildiği sezonun tüm takım ve sporculara hayırlı olmasını diledi.

Salgın koşulları nedeniyle tüm sağlık önlemlerinin alındığını dile getiren Karaca, "İnşallah sezonumuzu güzel bir şekilde başlatıp sağlıklı bir şekilde tamamlayacağız. Uzun bir aradan sonra tekrar müsabakaları oynatacağız. Tüm takımlarımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum." diye konuştu.