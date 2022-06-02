Maserati Grecale, Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı

Ülkemizde Tofaş çatısı altındaki FerMas tarafından temsil edilmekte olan Maserati'nin, adını pek çok modeli gibi bir rüzgardan alan yeni SUV'u Grecale Türkiye'ye geliyor. Maserati Grecale, 3.250.000 TL'den başlayan fiyatlarla içerisinde bulunduğumuz Haziran ayı sona ermeden siparişe açılacak.

FerMas Müdürü Özgür Süslü, "Maserati'nin Orta-Sınıf Lüks SUV sınıfındaki yeni oyuncusu ile Türkiye pazarında iddialıyız. 2021 yılını yüzde 100 büyüme ile Türkiye Pazarı'nın En Hızlı Büyüyen Markası olarak kapatmıştık. 2022 yılının ilk dört ayında da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 125 büyümeye ulaştık.

Grecale için bu yıl 100 adetlik kota almayı başardık. Grecale'nin rüzgarıyla bu yıl performasımızı iki katından fazla artırarak bir kez daha en hızlı büyüyen marka olmak istiyoruz." dedi.

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Maserati Grecale tasarımı ve özellikleri

Grecale'nin tasarımı, Maserati'nin MC20 ile başlattığı ve her yeni modeli diğerlerinden ayıran yeni tasarım bakış açısını yansıtıyor. Kabin içinde göze çarpan görsel öğeler arasında geleneksel Maserati saati yer alıyor.

Grecale'nin dış tasarımı da onu Maserati'nin geleneksel tasarı anlayışına sadık ve modern bir otomobil olduğunun altını çiziyor. Otomobilin önünde konumlanan alçak ve heybetli ızgarası ve karbon fiber kullanımlarıyla vurgulanan kıvrımlı gövde profili dikkat çekiyor.

Aracın arka kısmında Giugiaro 3200 GT'den ilham alan bumerang stili lambalar ve tasarımdaki coupé etkisi tıpkı bir spor otomobil hissi uyandırıyor. Böylelikle Grecale daha da çarpıcı bir görünümüne kavuşuyor.

Üç Farklı Versiyon: GT, Modena ve Trofeo

Grecale; GT, Modena ve Trofeo olmak üzere üç farklı versiyona sahip. Grecale GT, dört silindirli 300 beygirlik mild hibrit sistemiyle şehir içi kullanımı çağdaş minimalizm temasıyla birleştiriyor. Bu versiyon tüm kullanıcılara ve onların dinamizmine, ilgi alanlarına ve aynı zamanda sürekli kendini kişiselleştiren bir tasarım arayışına hitap ediyor.

Grecale Modena, dört silindirli 330 beygirlik yarı hibrit sistemiyle, doğa tutkunlarına hitap ediyor. Daha fazla performans isteyenler için üretilen Grecale Trofeo ise 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor ve 285 km/s'lik azami hıza ulaşabiliyor.

Grecale Trofeo, 530 beygirlik güçlü V6 motorun sağlamış olduğu üstün performansla, daha çok güç ve adrenalin meraklılarına hitap ediyor. Sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarmak üzere, Comfort, GT, Sport, Corsa (sadece Trofeo'da sunuluyor) ve Off-Road olmak üzere beş farklı sürüş modu Grecale'nin karakterini kullanım gereksinimlerine uygun bir hale getirmesini sağlıyor.

En Güncel Teknolojiler ve "Maserati Connect"

Dijital ekranlar ve dokunmatik yüzeylerle benzersiz bir deneyim sunan kabinde geleneksel gösterge paneli dışında 12,3 inçlik; bugüne kadar bir Maserati'de kullanılan en büyük orta ekran yer alıyor. Kabinde ayrıca yeni dijital saat ile kumanda paneliyle 8,8 inçlik ekran görsel ve işlevsel açıdan yenilikçi bir kullanım deneyimi yaşatıyor.

Grecale'de, arka koltukta seyahat eden yolcular için de üçüncü bir ekran bulunuyor. Motorun Maserati'ye özgü sesine ek olarak kabin içerisinde 3-Boyutlu gerçek deneyim sunan Sonus Faber Premium ses sistemi yolculukları çok daha keyifli hale getiriyor.

Grecale, yeni bilgi-eğlence sistemi Maserati Intelligent Assistant (MIA) Multimedya ve isteğe bağlı olarak sunulan Head-up Display de dahil olmak yenilikçi donanımları da kullanıcısına sunuyor. Grecale, sürücüsünün kullanım tercihlerine göre tamamen kişiselleştirilebilen ve yüksek performanslı bir "Kullanıcı Deneyimi" sunan güçlü işletim sistemine sahip MIA (Maserati Akıllı Asistan) bilgi-eğlence sistemi sunuyor.