MASİAD’dan hayati iklim ve su raporu: Suyu bol olan değil, suyu iyi yöneten şehirler geleceğin kazananı olacak

“ İklim Değişikliği ve Su Krizi Raporu” başlığıyla kamuoyuna duyurulan çalışmada; Türkiye, Antalya ve Manavgat ölçeğinde su stresi analiz edilerek iş dünyasına ve yerel yönetime yönelik somut eylem haritası sunuldu.

Türkiye Su Fakirliği Eşiğine İlerliyor

Rapor, iklim krizinin ve kuraklığın teorik bir risk olmaktan çıkıp somut bir gerçekliğe dönüştüğünü gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 2024 yılı Türkiye'de ölçüm tarihinin en sıcak yılı olurken, 2025 yılı son 55 yılın en sıcak beşinci yılı olarak kayıtlara geçti. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre ise Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı 2000 yılındaki 1.652 metreküpten 2020’de 1.346 metreküpe geriledi. Projeksiyonlar, bu rakamın 2050 yılında 1.069 metreküpe kadar düşeceğini ve Türkiye’nin 1.000 metreküplük “su fakirliği” sınırına çok yaklaşacağını gösteriyor.

Manavgat’ta Nüfus Yükü ve Turizmin Su Ayak İzi

Manavgat Çayı ve Dumanlı karstik kaynakları ile güçlü bir su arzına sahip olan Manavgat, aynı zamanda yüksek tüketim baskısıyla karşı karşıya bulunuyor. 266 bini aşan yerleşik nüfusu ve 193 bin yatak kapasitesiyle Türkiye’nin lider konaklama merkezi olan ilçede, yaz aylarında eşdeğer nüfus 400 bini aşıyor.

Türkiye’deki her 5 turistik gecelemeden 1’inin Manavgat’ta gerçekleştiğine dikkat çekilen raporda, bir konut sakininin günlük ortalama su tüketimi 130 litre iken, 5 yıldızlı otellerde bu rakamın kişi başı 800 litreye kadar çıktığı vurgulanıyor. Yaz aylarında su arzının en düşük, su talebinin ise zirvede olduğu dönemlerin çakışması, bölge için en büyük iklim risklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kişi başına kullanılabilir yıllık su miktarı m³/ kişi/ yıl

Başkan Ahmet Emre Cengiz: Su, Manavgat’ın En Stratejik Sermayesidir

Raporun sonuç ve değerlendirme bölümünde görüşlerine yer verilen MASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emre Cengiz, Manavgat’ın su mirasını korumanın tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Cengiz, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Antik Side’ye iki bin yıl önce Dumanlı kaynaklarından su taşıyan Roma kemerleri bugün hâlâ ayaktaysa, bu coğrafyanın su mirasını gelecek yüzyıllara taşımak da bizim neslimizin temel sorumluluğudur. MASİAD olarak ilkemiz nettir: Manavgat’ın bize değil, bizim Manavgat’a borcumuz var.

Geleceğin dünyasında suyu bol olan şehirler değil, suyu iyi yöneten şehirler kazanan olacaktır. Türkiye turizminin amiral gemisi olan Manavgat, sürdürülebilir su yönetiminde ve yeşil dönüşümde de ulusal ölçekte öncü olmak zorundadır. Tesislerimizde gri su geri kazanımı, akıllı peyzaj sulaması ve sayaçlandırma altyapısını hızla hayata geçirmeliyiz. Su, Manavgat’ın en stratejik sermayesidir ve bu sermayeyi ancak bilimsel veri, ortak akıl ve sektörler arası güçlü iş birliğiyle koruyabiliriz."

“Mavi Manavgat 2035” Vizyonu

MASİAD, rapor doğrultusunda Manavgat’ı Türkiye’nin veri temelli su yönetimi yapan ilk turizm ilçesi konumuna taşımayı hedefleyen “Mavi Manavgat 2035” vizyonunu önerdi.

“Önce ölç, sonra tasarruf et, sonra geri kazan” prensibi üzerine kurulan yol haritası 4 temel ayak üzerinde yükseliyor:

1. Ölçen Manavgat: İlçe su bütçesinin yıllık olarak raporlanması, akıllı sayaç ve sensör altyapısının yaygınlaştırılması.

2. Tasarruf Eden Manavgat: Konut, otel ve tarım alanlarında verimlilik seferberliği; tarımda damla sulamaya geçiş.

3. Geri Kazanan Manavgat: Arıtılmış atıksu ve gri suyun peyzaj ile tarımsal sulamada yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı.

4. Öncülük Eden Manavgat: Bölgesel havza diyaloğunun kurulması ve Manavgat’ın Akdeniz çanağında su-nötr turizm destinasyonu referansı hâline getirilmesi.