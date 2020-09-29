'Maske, Mesafe, Hijyen' konulu resim yarışmasında bisiklet hediye edildi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 'Maske, Mesafe, Hijyen' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında 'Mesafe, Maske ve Hijyen' konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler, Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen törende açıklandı. Resimlerin de sergilendiği törende Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye etti.

- Kocaeli