'Maske, Mesafe, Hijyen' konulu resim yarışmasında bisiklet hediye edildi - Son Dakika

'Maske, Mesafe, Hijyen' konulu resim yarışmasında bisiklet hediye edildi
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 'Maske, Mesafe, Hijyen' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, 'Maske, Mesafe, Hijyen' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.
Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında 'Mesafe, Maske ve Hijyen' konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler, Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen törende açıklandı. Resimlerin de sergilendiği törende Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye etti.
- Kocaeli
Son Dakika Damat, kayınvalidesinin evini kundaklarken kameraya böyle yakalandı Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi