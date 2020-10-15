Maskeli, saray kıyafetleri defilesi - Son Dakika

Maskeli, saray kıyafetleri defilesi

15.10.2020 14:25

Maskeli, saray kıyafetleri defilesi Tokat'ta, yazma motiflerinin işlendiği saray kıyafetleri maskeli defilede tanıtıldı.

Maskeli, saray kıyafetleri defilesi

TOKAT - Tokat'ta, yazma motiflerinin işlendiği saray kıyafetleri maskeli defilede tanıtıldı.

Tokat'ta, 650 yıllık yazma sanatına dair orijinal yazma motifleri çeyiz sandıklarından gün yüzüne çıkartıldı. Tokat'tan bir dönem Osmanlı Sarayına gönderilen kıyafetlere işlenen yazma motifleri mini bir defilede tanıtıldı. Butik otele dönüştürülen eski Yazmacılar Hanı'nda düzenlenen defilede pandemi kurallarına göre yapıldı. Mankenler maske takarak handa kıyafetleri sergiledi. Yöresel yazma motifleri ile süslenen maskelerde kıyafetler kadar dikkat çekti. Defilede 100'e yakın tasarlanan kıyafetten pandemi dolayısıyla 15'inin tanıtıldı. Mini defilenin sonunda mankenlerin tümü sosyal mesafe kurallarına göre podyumda yürüdü.

Pandemide maskeli mini defile

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, Tokat'ın geleneksel motiflerinin tanınması amacıyla planlanan defilenin pandemi dolayısı ile gecikmeli olarak yapıldığını söyledi. Türkiye'de yazmacılık denilince akla Tokat'ın geldiğini ifade eden Vanlıoğlu, "Avrupa Birliği projesi ile ulusal ve uluslararası platformlarda da bizim geleneksel motiflerimizin tanınmasını istiyoruz. Kendi Türk, öz kültürümüzün oralarda tanıtmak ulusal ve uluslararası alanda da pazarlara çıkmak istiyoruz. Burada da markalaşarak kendimizi tanıtmak en büyük hedefimiz" dedi.

Korona virüs salgının nedeni ile lansman yapamadıklarını belirten Vanlıoğlu, "Mankenlerimizin maskesiz çıkması mümkün değildi. Ama inşallah bu günleri de atlatacağız defilelerimizi aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz. Kıyafetlerimiz tamamen kendi el tezgahlarımızda kumaşlarımız çalışıldı. Yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz geleneksel Tokat yazma motiflerimizin baskıları yapıldı. Kök boya renkleri kullanılarak, biz kesinlikle suni yada yapay boya kullanmıyoruz. Kök boyalarla renklendirilerek yazmalarımız da dahil bu şekilde bu kreasyonu koleksiyonumuzu hazırladık.

Maskeli, saray kıyafetleri defilesi
Maskeli, saray kıyafetleri defilesi
Maskeli, saray kıyafetleri defilesi
Maskeli, saray kıyafetleri defilesi

Osmanlı, Tokat, Saray, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Maskeli, saray kıyafetleri defilesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Portakal, MHP'ye yakın isimle yaptığı görüşmeyi aktardı: Bahçeli'den bir çıkışı gelebilir Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Kaybettiği kimlik fotokopisiyle, adına telefon hattı çıkarılan kadına 4 ilde 5 dava açıldı Kaybettiği kimlik fotokopisiyle, adına telefon hattı çıkarılan kadına 4 ilde 5 dava açıldı         
14:02
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı bugün itibarıyla ziyarete kapatıldı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı bugün itibarıyla ziyarete kapatıldı         
12:58
Rize'de ölüm korkusuyla su kanalına giren şahıs, 1 kilometre ilerledikten sonra rögardan çıkarıldı Rize'de ölüm korkusuyla su kanalına giren şahıs, 1 kilometre ilerledikten sonra rögardan çıkarıldı         
12:49
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı         
09:56
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 15:00:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maskeli, saray kıyafetleri defilesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei