Maskeyi başına bone yaptı, zabıta uyarınca " Senin için takayım" dedi - Son Dakika

Maskeyi başına bone yaptı, zabıta uyarınca " Senin için takayım" dedi

Antalya'da Korona virüs tedbirleri çerçevesinde, semt pazarlarında maske denetimi yapıldı.

Maskeyi başına bone yaptı, zabıta uyarınca

Antalya'da Korona virüs tedbirleri çerçevesinde, semt pazarlarında maske denetimi yapıldı. Maskeyi başına bone yapan pazarcı esnafı zabıta yarınca limon yediğini bahane edip "Senin için takayım" dedi. Pazardaki maske ve sosyal mesafe ihlallerine dayanamayan bir kadın da zabıta noktasına gidip şikayetçi oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Vaka seyrinin kontrol altında olduğu turizm kenti Antalya'da vatandaş yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan semt pazarlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Kepez ilçesinin en büyük pazarlarından Zafer Semt Pazarı'nda zabıta ve polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Uyarı ve denetimden önce pazar esnafının bir çoğunun maskesini ya takmadığı, takanlarında çenesinde taşıdığı görüldü. Esnafın maske takmamasından rahatsız olan bir kadın zabıta noktasına şikayetçi oldu. Kurallara uyan bir peynirci esnafından ürün alan müşteri maskesini çıkarıp eliyle tattığı peynir parçasını yakınına ikram etti.

"Bone gibi taktı"

Denetimde bir tezgahın önünde maskesini başına bone gibi takıp limon yiyen esnafı gören zabıta, kişiyi uyarıp cezayı kabul edecek misin, kafana takmışsın maskeyi, herkes takacak maskesini" dedi. Bunun üzerine esnaf, zabıtaya, "Takayım senin için" deyip kameralara, "Limon yiyoruz, limon yediğimi de çek, tamam mı" dedi ve maskesini taktı. Zabıta ekipleri hoparlörle bağlantısı telsiz üzerinden hem müşterileri hem esnafı, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında uyardı.

"Yemek bahanesi"

Cezai işlem uygulanacağının söylemesine rağmen bazı esnafın yine maskeyi takmadığı yada hatalı taktiği görüldü. Maskesi çenesinin altında taşıyan ve kürdan kullanan kişiyi zabıta, "900 TL cezası var, adam demez ki sana yemekten mi geldin diye. Yemekle alakası yok, maskeni takacaksın. Yemek falan bunun bahanesi yok. ya kurala uyacaksın, yada pazarı terkedeceksin" sözlerine Muhammet Ağırman, "Daha yeni yemek yedim. Dişim de şey kaldı. Öyle öyle vallahi yeni kalktım. Doğru. Yoksa maskeyi takıyordum." cevabını verdi.

Pazarın içinde maskesi dolaşan bir kişi ise yemekten çıktığını ve sigara için takmadığını, bir diğer kişi de maskesini unuttuğunu söyledi. Yaklaşık 1 saat denetim yapan ekipler, onlarca pazarcıyı uyardı. Alışverişe gelen müşterilerin büyün çoğunluğunun maske taktığı ama zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. - ANTALYA

Koronavirüs, Antalya, Zabıta, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 15:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Maskeyi başına bone yaptı, zabıta uyarınca ' Senin için takayım' dedi - Son Dakika

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