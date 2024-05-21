MASKİ, arıtma tesislerinde kontrol çalışması yapıyor - Son Dakika
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MASKİ, arıtma tesislerinde kontrol çalışması yapıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu arıtma tesislerinde donanımsal kontrol çalışması yaparak, su kesintisi oluşmasını engellemeyi hedefliyor. Ekipler, pompa kontrolleri, kimyasal ve klor ölçümleri, filtre temizliği gibi işlemleri gerçekleştirerek, sağlıklı içme suyu sağlamak için 7 gün 24 saat çalışıyor.

21.05.2024 14:00
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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara temiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak ve oluşabilecek arıza sonucu su kesintisi meydana gelmemesi amacıyla arıtma tesislerinde donanımsal kontrol çalışması yapıyor.

İçme suyunu kaynağından alıp, arıttıktan sonra şehir şebekesine verildiği son noktaya kadar kontrol altında tutan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, olası kesintilere mahal vermemek için yoğun mesai yapıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, il geneline içme suyu ulaştıran arıtma tesislerinde genel bakım onarım çalışması yapıyor. Rutin kontroller gerçekleştirilen arıtma tesislerinde yaşanabilecek su arızalarına izin verilmiyor.

Ekipler 7 gün 24 saat sahadaki görevlerini sürdürüyor

İçme Suyu Arıtma Tesislerini arıza oluşmaması için sürekli kontrol eden ekipler sırasıyla pompa kontrollerini yapıyor. Klor ve demir 3 klorür eksikleri tamamlanıyor. Giriş ve çıkış sularının kimyasal ve klor ölçümleri gerçekleştiriliyor. Düzenli filtre temizliği ve kontrolleri yapılıyor. Sistemler günde en az 1 kere ters yıkama işlemi yapıyor. Ters yıkama işlemi ile filtrelere takılan, istenmeyen maddeler şebekeye verilmeden ayrıştırılmış oluyor. Tesisin donanımında herhangi bir arıza oluşması halinde sorun gideriliyor. Son olarak tesisin fiziki temizliği yapılıyor. Manisa'ya daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Kaynak: ANKA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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