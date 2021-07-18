MASKİ'den Kurban Bayramı uyarısı - Son Dakika

Kurban Bayramı nedeniyle kurban atıklarının dere yatakları, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına atılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, kurban atıklarının hem insan hem de çevre sağlığına ciddi zararlar verdiğini belirterek, vatandaşlardan duyarlı davranmalarını istedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Kurban Bayramı'nda insan ve çevre sağlığının korunması noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Aslay, vatandaşların kurban atıklarını dere yatakları, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına atması durumunda çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyeceği belirtti. Bu durumun salgın hastalıklara da neden olabileceğini ifade eden Aslay, altyapının sağlıklı çalışmamasına neden olacağını vurguladı.

Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına her türlü çöpün atıldığını tespit ettiklerini ifade eden Genel Müdür Aslay, "Kurban Bayramını en iyi şekilde geçirmek amacıyla her kesimin duyarlı davranması gerekmektedir. Bu nedenle kurban atıklarını dere yatakları, mazgallar, atık su ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum" dedi. - MANİSA