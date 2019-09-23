Son Dakika Haberleri: MASKİ'den Sarıpınar'a yağmur suyu hattı
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MASKİ'den Sarıpınar'a yağmur suyu hattı

38 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesinde bin 100 metre yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başladı.

MASKİ'den Sarıpınar'a yağmur suyu hattı, System.String[]

Mahalle Muhtarı Öner Karabulut, mahallelerinde başlayan çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde döşediği yağmur suyu hatları ile yağışlı havaların vatandaşlar için sorun olmasının önüne geçiyor. Bu kapsamda, Salihli ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma ile mahalleye bin 100 metre yağmur suyu hattı döşenecek. Sarıpınar'daki çalışmalar tamamlanınca Güneş ve Barış Mahallelerinde de yağmur suyu hattı döşenecek.

"Şimdi bu sıkıntımız tarihe karışacak"

Sarıpınar Mahalle Muhtarı Öner Karabulut, "Çalışmadan çok memnunuz. Eskiden yağışlı havalarda mahallemiz göle dönüyordu. Şimdi bu sıkıntımız tarihe karışacak. Başlatılan çalışma nedeniyle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sarıpınar, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:21 Kaynak: Bültenler
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