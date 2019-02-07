MASKİ Sargaç'ta Yol Geçişi Güvenli Hale Getirdi
2 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Sargaç Mahallesi'nde yol geçişini güvenli hale getirmek için menfez montajını gerçekleştirdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarını güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Köprübaşı ilçesine bağlı Sargaç Mahallesi'ndeki yol geçişinde sıkıntı yaşanan alanda menfez montajı gerçekleştirildi. Yapılan menfez sayesinde yaya ve araç geçişi güvenli hale getirildi. Çalışmaların ardından mahalle sakinleri de Başkan Ergün'e teşekkürlerini sundu.
"Cengiz Başkanımıza minnettarız"
Sargaç Mahalle Muhtarı İsmail Aksoy, "Mahallemizde yer alan derenin yol üzerinde bulunan noktasında yağışlı havalarda taşkın meydana geliyordu. Bu durumu MASKİ'ye bildirdik ve hemen bir çalışma başlattılar. Yol geçiş noktasında yapılan menfez sayesinde araç ve yaya geçişleri güvenli hale getirildi. Aynı zamanda bu çalışmayla hanelerimizin de su baskın riski ortadan kaldırıldı. Ne istediysek anında gelip ilgileniyorlar. Biz, bu hizmetlere yıllardır hasrettik. Cengiz Başkanımıza minnettarız. Başkanımız sayesinde hem Manisamız hem de ilçe ve mahallelerimiz yenilendi. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen tüm MASKİ yetkililerine teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:28 Kaynak: Bültenler
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