MasterChef Cemre, kök hücre bağışı harekatı başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MasterChef Cemre, kök hücre bağışı harekatı başlattı - Son Dakika

MasterChef Cemre, kök hücre bağışı harekatı başlattı

6 saat önce

Türkiye'yi ekran başına kilitleyen MasterChef 2019 Şampiyonu Cemre Uyanık birincilik ödülünden birkaç saat sonra kök hücre bağışı yapmak için özel bir hastaneye geldi.

MasterChef Cemre, kök hücre bağışı harekatı başlattı, System.String[]
Türkiye'yi ekran başına kilitleyen MasterChef 2019 Şampiyonu Cemre Uyanık birincilik ödülünden birkaç saat sonra kök hücre bağışı yapmak için özel bir hastaneye geldi. TÜRKÖK'e destek verdiğini söyleyen Cemre Uyanık, "Aslında Amerika'dan yarışmaya katılmak için değil, kök hücre bağışı yapmak için dönmüştüm" dedi.

MasterChef büyük finale adını yazdıran Cemre Uyanık, şampiyonluğunun ardından ismi açıklanmayan bir kahramana umut olmak için soluğu Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde aldı. Türk Kızılayı'nın kemik iliği ve kök hücre bağışını artırmak için yürüttüğü TÜRKÖK'e destek vermek için Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde kök hücre bağışı yapan Cemre Uyanık, örnek hareketiyle de takdir topladı.

"NAKİL BEKLEYEN BİR HASTAYLA İLİĞİMİN UYUMLU OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Şampiyonluğunun açıklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden donör olan Cemre Uyanık süreci şöyle anlattı: Türk Kızılayı'na düzenli olarak kan bağışı yapıyordum. Amerika'dayken TÜRKÖK'ten nakil bekleyen bir hastayla iliğimin uyumlu olduğu haberini aldım. Anneme bile haber vermeden donör olmak için Türkiye'ye döndüm. Yarışma öncesinde tıbbi prosedürlerin tamamlanması için kan verdim. Birinciliğimin açıklanmasının ardından hastaneye gelerek kök hücre bağışını tamamladım.

Kan ve kök hücre bağışına dikkat çekmek istediğini söyleyen Cemre Uyanık, "Donör olurken bir gün benim de başıma gelir fikriyle hareket etmedim. İliğimiz bir başkasına can olacaksa neden kök hücre bağışı yapmayalım? Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyor, kan vermeye davet ediyorum" dedi.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
04:49 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı - Son Dakika
04:41 Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
04:41 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı (1) - Son Dakika
04:38 ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI (1) - Son Dakika
04:34 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 05:00:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MasterChef Cemre, kök hücre bağışı harekatı başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]