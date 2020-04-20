Masterchef Somer Sivrioğlu'dan YTB aracılığıyla özel yemek tarifi - Son Dakika

Masterchef Somer Sivrioğlu'dan YTB aracılığıyla özel yemek tarifi

ANKARA - YTB'nin "Evde Hayat Var" sloganı ile başlattığı farkındalık kampanyasına destek veren Masterchef Somer Sivrioğlu, korona virüs pandemisi dolayısıyla evde vakitlerini geçiren vatandaşlara özel bir yemek tarifi verdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Avrupa'da ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan Türk vatandaşlarına korona virüs pandemisi dolayısıyla "Evde Hayat Var" sloganıyla evde kalmaları çağrısı yapıyor. Daha önce ünlü müzisyen Rafet El Roman, Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu başta olmak üzere birçok ünlü ismin yer aldığı YTB'nin farkındalık kampanyasına Avustralya'dan Masterchef Somer Sivrioğlu da katılarak vatandaşlar için özel bir yemek tarifi verdi.

YTB'nin "Evde Hayat Var" sloganına sonsuz destek verdiğini belirten Sivrioğlu vatandaşlara "Evinizde Kalın" çağrısı yaptı. Ardından ise evde kolaylıkla bütün vatandaşların yapabileceği özel bir karnabahar tarifi verdi. Yemeğin ardından YTB'ye teşekkür eden Sivrioğlu, korona virüs yüzünden hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet, hastalara ise acil şifalar diledi.