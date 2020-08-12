MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi

MasterChef 2020'nin ilk final turunun tamamlanmasının ardından ikinci tur elemeleri başladı. MasterChef 2. grupta ana kadroya girmeyi başaran ilk yarışmacı Barbaros Yoloğlu olmuştu. Yarışmanın 11 Ağustos Salı ekrana gelen son bölümünde ise kalan 13 yarışmacı en iyi tabağı hazırlayıp şeflerden geçerli notu almak için yarıştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İlk turda en iyi tutmaç çorbasını yaparak bir üst tura çıkmak isteyen yarışmacılar zor anlar yaşadı Zamanı iyi değerlendiremediği için çorbanın sunumunu hazırlayamayan Dilara, gözyaşlarına boğuldu.

Bir Anadolu klasik yemeği olan bu çorbayı en iyi hazırlayan altı yarışmacı ise Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison, Tanya oldu.

EN ZAYIF TABAK GÜLŞAH OLDU

İkinci oyunda ise yarışmacılara verilen ana ürün jumbo karides oldu. Bu ürün ile 30 dakika içinde yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştılar. Sürenin bitimi sonrasında yarışmacılar, tek tek yemeklerini şeflere neler yaptıklarını anlatıp tadım için sundular. Şefler, tadım sonunda oy birliği ile verdikleri kararı açıkladı. Yaratıcılık oyununda en zayıf tabağın Gülşah'a ait olduğu açıklandı.

ANA KADRONUN 10. YARIŞMACISI SEÇİLDİ

Sonrasında Kayhan, Uğur, Walison oldu. Son ikiye kalan isimler ise Eray ile Tanya oldu. Bu iki kişi arasında en iyi tabağı hazırlayan Tanya Kilitkayalı, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 10. yarışmacı oldu.