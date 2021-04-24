Masumlar Apartmanı'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Naci, kurtulmak için Han'a saldırıyor - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Naci, kurtulmak için Han'a saldırıyor

24.04.2021 07:14

Salı akşamlarının büyük bir merakla izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Han'ın kazan dairesinde bağlı tuttuğu Naci, Safiye'nin yıkayacağını düşündüğü yemek kabına "Yardım" yazılı bir not koyuyor. Zor zamanlar geçiren Gülben ise yaşadıklarından dolayı sinir krizi geçiriyor.

Başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı, 27 Nisan Salı günü 31. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen fragmanı da yayınlandı.

NACİ, SAFİYE'YE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Yayınlanan yeni fragmanda; Naci kazan dairesinden kurtulduğu an Safiye'nin yanına gitmeyi düşlerken Safiye İnci'yle oturmuş ona Naci'yi anlatır. Öte yandan Naci kurtulmak için Han'ın boğazına bıçak dayar ve kendisini oradan çıkarmasını söyler. Bununla da yetinmeyen Naci, Safiye'nin temizleyeceğini düşündüğü yemek kabına "Yardım" yazılı bir not bırakır.

Masumlar Apartmanı'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Naci, kurtulmak için Han'a saldırıyor

GÜLBEN SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR

Bunların yanı sıra Gülben'i mutlu etmeye çalışan Esat, bu isteğini Han'a söyler. Han ise bu duruma sıcak bakmaz. Bunu duyan Gülben, Han'a bağırarak sinir krizi geçirir. İnci'nin yeni işinden memnun olmayan Han, iş yerine gittiğinde İnci ve patronu yakın bir şekilde görünce öfkelenir.

Masumlar Apartmanı'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Naci, kurtulmak için Han'a saldırıyor
Masumlar Apartmanı'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Naci, kurtulmak için Han'a saldırıyor

Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Naci, kurtulmak için Han'a saldırıyor - Son Dakika Magazin


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