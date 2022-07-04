Matematik ve İngilizce yaz okulu programına uygun etkinlikler erişime açıldı - Son Dakika
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Matematik ve İngilizce yaz okulu programına uygun etkinlikler erişime açıldı

04.07.2022 12:04
Matematik ve İngilizce yaz okulu programına uygun etkinlikler erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığının, 4-12. sınıf seviyesindeki öğrencileri kapsayan matematik ve İngilizce yaz okulu programına uygun materyaller, Bakanlığın "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 4-12. sınıf seviyesindeki öğrencileri kapsayan matematik ve İngilizce yaz okulu programına uygun materyaller, Bakanlığın "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaz okulu programına uygun matematik ve İngilizce yaz okulu dergileri, eğlenceli ve günlük yaşamla ilgili etkinlikler içeren yaklaşımlar kullanılarak hazırlandı.

Örnek materyaller, 4-8. sınıflar için "Eğlenceli Matematik" ve "Summer Fun With English", 9-10-11 ve 12. sınıflar için "Matematik Yaz Okulu Dergisi", 9-10. sınıflar ve 11-12. sınıflar için iki ayrı "English Summer School Book" başlığıyla Bakanlığın yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden yayımlandı.

Matematik materyalleriyle akademik beceriler desteklenecek

Liseliler için yayımlanan Matematik Yaz Okulu Dergisi'yle, sanat, matematik tarihi gibi disiplinler arası etkileşimle planlanan yaz okuluna katılan öğrencilerin akademik becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Dergilerde, Matematiğe Yön Verenler, Paradokslar, Çizge Kuramı ve Königsberg'in Yedi Köprüsü, RSA Şifreleme, Pascal Üçgeninin Gizemli Dünyası, Su Ayak İzi ve Harezmi'nin Matematiği gibi farklı başlıklar yer alıyor.

4-8. sınıflar için "Eğlenceli Matematik" başlığıyla hazırlanan bölümündeki 21 etkinlik ise öğretmenler tarafından "Yaz Okulu Matematik Çerçeve Programı" ile öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılıp zenginleştirilebilecek.

Günlük İngilizce kullanımının güçlendirilmesi hedefleniyor

İngilizcede 4-8. sınıf seviyesini kapsayacak şekilde hazırlanan Summer Fun With English dergisinde disiplinler arası yaklaşımla günlük konuşmayı güçlendiren, öğrenci merkezli, iletişim odaklı ve oyunlaştırılmış materyallerle hazırlanmış 33 etkinlik yer alacak.

Eğlendirirken öğretecek "Okuyalım, Dinleyelim, Yazalım, Konuşalım, Üretelim, Cevaplayalım, Eşleştirelim" ve "Eğlenelim, Çözelim" başlıklı etkinliklerle dil becerilerinin bütüncül gelişimi hedefleniyor.

Bakan Özer'in değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, matematik yaz okulunda öğrencilerin matematiği öğrenirken sorgulayacağı, derinlemesine düşüneceği ve günlük yaşantısında karşılaşacağı problemleri nasıl çözebileceğine yönelik ipuçlarını bulacağı bir sistem kurulduğunu belirterek dijital dergilerin de bu doğrultuda oluşturulduğunu kaydetti.

Özer, "Dergideki tüm uygulamalar öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, verileri okuyarak analitik düşünmeye sevk etmek amacıyla başlattığımız 'Matematik Seferberliği' çalışmalarını destekler nitelikte hazırlandı." ifadesini kullandı.

İngilizce Yaz Okulu çerçeve programına uygun hazırlanan dergilerdeki etkinliklerin de öğrencilerin hobilerini, ilgi alanlarını ve düşüncelerini İngilizce ifade etme gibi becerileri geliştirmek üzerine tasarlandığını anlatan Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Öğrenciler etkinliklerle farklı ülkeler, kültürler, değerler ve yaşam tarzları hakkında fikir edinecek ve bu konuda İngilizce konuşma becerilerini geliştirecek. Arkadaşlık, insan hakları, çevre sorunları ve çözümleri gibi çeşitli konularda da fikirlerini paylaşma fırsatı bulacak öğrenciler, bulmacalar, oyunlar ve ilgi çekici metinlerle öğrendiklerini daha kalıcı hale getirecek."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Matematik ve İngilizce yaz okulu programına uygun etkinlikler erişime açıldı - Son Dakika

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