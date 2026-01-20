Mathias Lovik Trabzonspor\'da

Trabzonspor'un prensipte anlaşma sağladığı 22 yaşındaki sol bek Mathias Lovik, Trabzon'a geldi.

Norveçli futbolcu, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca karşılandı.

Lovik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu, oynamayı ve taraftarla buluşmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Pandemi döneminde Molde takımı ile Trabzon'a geldiğini anımsatan Lovik, "Bildiğiniz gibi koronavirüs zamanında stat yarı kapasiteyle çalışıyordu. O zaman 20 bin kişi vardı ama şu anda biliyorum ki 40 bin kişi olacak. Dolayısıyla dört gözle bekliyorum ben de bu süreyi. Çok heyecanlı ve çok mutluyum." dedi.

Lovik, transfer sürecinde bordo-mavili takımın beklentileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını anlatarak, "Bana planlarından, beklentilerinden, neler istediklerinden bahsettiler. Benim de gayet hoşuma giden bir proje oldu. Bir an önce başlayabilmek için sabırsızlanıyorum. Umuyorum, beraber güzel işler başaracağız." diye konuştu.

Trabzonspor'a transferi gündemde olan isimlerden Daniel Karlsbakk ile arkadaş olduğunun hatırlatılması üzerine ise Lovik, şunları kaydetti:

"En iyi arkadaşlarımdan biri kendisi, umuyorum beraber oynarız ama futbol bu. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bazen beklemediğiniz şeylerde oluyor tabi ki. Onunla beraber oynamak düşündüğümüz bir rüyanın gerçekleşmesi olur. Umuyorum gerçekleşir ama futbol bu, belli olmaz."

Lovik, daha önce Türk takımlarından Galatasaray'a karşı oynadığını belirterek, "Trabzonspor'a karşı bir maç vardı ama ben oynamamıştım. Taraftarın ne kadar tutkulu olduğunu görünce benimde tüylerim diken diken olmuştu açıkçası. Cuma günü yeni bir maç var. Dolu bir stadyumda oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

"Umuyorum, Trabzonspor ile güzel anılar yaşayacağız"

En büyük hayalinin milli formayı giymek olduğunu işaret eden Lovik, "Öncelikle tabi ki Trabzonspor oyuncusu olarak benim buradaki hedefim, yapmam gereken şey, her zaman en iyisini vermek, en iyi mücadelemi gösterebilmek. En büyük hayalimi soracak olursanız eğer, gelecek adına şunu ifade edebilirim; bir gün milli forma giymek en büyük hayalim diyebilirim belki ama şu an için zaten Trabzonspor oyuncusuyum ve burada da elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum sadece." diye konuştu.

Norveçli oyuncu, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyeceğini belirterek, sol bek oyuncusu olduğunu ancak sağ bek pozisyonunda da oynayabildiğini ifade etti.

Lovik, sahada olduktan sonra hangi mevkide oynadığının çok önemli olmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendimi teknik bir oyuncu olarak ifade edebilirim. İyi yönlerimde savunmada, hücumda takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Savunmada, hücumda her zaman katkıda bulunmaya çalışıyorum. Umuyorum, Trabzonspor ile beraber güzel anılar yaratacağız ve birlikte güzel anılar yaşayacağız."