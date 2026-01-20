Mathias Lovik Trabzonspor'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mathias Lovik Trabzonspor'da

Mathias Lovik Trabzonspor\'da
20.01.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveçli sol bek Lovik, Trabzonspor'a transfer oldu ve taraftarla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Trabzonspor'un prensipte anlaşma sağladığı 22 yaşındaki sol bek Mathias Lovik, Trabzon'a geldi.

Norveçli futbolcu, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca karşılandı.

Lovik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu, oynamayı ve taraftarla buluşmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Pandemi döneminde Molde takımı ile Trabzon'a geldiğini anımsatan Lovik, "Bildiğiniz gibi koronavirüs zamanında stat yarı kapasiteyle çalışıyordu. O zaman 20 bin kişi vardı ama şu anda biliyorum ki 40 bin kişi olacak. Dolayısıyla dört gözle bekliyorum ben de bu süreyi. Çok heyecanlı ve çok mutluyum." dedi.

Lovik, transfer sürecinde bordo-mavili takımın beklentileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını anlatarak, "Bana planlarından, beklentilerinden, neler istediklerinden bahsettiler. Benim de gayet hoşuma giden bir proje oldu. Bir an önce başlayabilmek için sabırsızlanıyorum. Umuyorum, beraber güzel işler başaracağız." diye konuştu.

Trabzonspor'a transferi gündemde olan isimlerden Daniel Karlsbakk ile arkadaş olduğunun hatırlatılması üzerine ise Lovik, şunları kaydetti:

"En iyi arkadaşlarımdan biri kendisi, umuyorum beraber oynarız ama futbol bu. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bazen beklemediğiniz şeylerde oluyor tabi ki. Onunla beraber oynamak düşündüğümüz bir rüyanın gerçekleşmesi olur. Umuyorum gerçekleşir ama futbol bu, belli olmaz."

Lovik, daha önce Türk takımlarından Galatasaray'a karşı oynadığını belirterek, "Trabzonspor'a karşı bir maç vardı ama ben oynamamıştım. Taraftarın ne kadar tutkulu olduğunu görünce benimde tüylerim diken diken olmuştu açıkçası. Cuma günü yeni bir maç var. Dolu bir stadyumda oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

"Umuyorum, Trabzonspor ile güzel anılar yaşayacağız"

En büyük hayalinin milli formayı giymek olduğunu işaret eden Lovik, "Öncelikle tabi ki Trabzonspor oyuncusu olarak benim buradaki hedefim, yapmam gereken şey, her zaman en iyisini vermek, en iyi mücadelemi gösterebilmek. En büyük hayalimi soracak olursanız eğer, gelecek adına şunu ifade edebilirim; bir gün milli forma giymek en büyük hayalim diyebilirim belki ama şu an için zaten Trabzonspor oyuncusuyum ve burada da elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum sadece." diye konuştu.

Norveçli oyuncu, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyeceğini belirterek, sol bek oyuncusu olduğunu ancak sağ bek pozisyonunda da oynayabildiğini ifade etti.

Lovik, sahada olduktan sonra hangi mevkide oynadığının çok önemli olmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendimi teknik bir oyuncu olarak ifade edebilirim. İyi yönlerimde savunmada, hücumda takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Savunmada, hücumda her zaman katkıda bulunmaya çalışıyorum. Umuyorum, Trabzonspor ile beraber güzel anılar yaratacağız ve birlikte güzel anılar yaşayacağız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mathias Lovik Trabzonspor'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 00:58:46. #7.11#
SON DAKİKA: Mathias Lovik Trabzonspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.