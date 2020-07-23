Matlı'dan LGS tercihi yapacak öğrencilere çağrı

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının bütün öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Türkiye'nin kalkınmasının tek yolu, hiç kuşkusuz donanımı yüksek nesiller yetiştirmektir. Teknolojiyle bütünleşmiş nesillerin yolu ise meslek liselerinden geçiyor" diyerek, öğrencileri meslek liselerini tercih etmeye davet etti.

Bursa Ticaret BorsasıYönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, LGS sonrası tercih telaşı yaşayan yüz binlerce öğrenci ile ailelerine,meslek liselerini tercih etmeleri yönünde çağrı yaptı.Gençlerin,eğitim-öğretim hayatlarınınen önemli dönemlerinden birinde olduğunu ifade eden Başkan Matlı, "Öncelikle sınavda başarılı olan ve tercih yapacak tüm gençlerimizin, emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum.Doğru lise tercihi,çocuklarımızın kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamasında ve doğru meslek seçiminde kilit rol oynamaktadır" dedi.

Öğrencilerin yapacakları tercihlerde, meslek liselerine öncelik vermelerinin önemine dikkat çeken Başkan Özer Matlı, "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesi amacıyla,meslek liselerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde büyük bir dönüşüm hamlesi başlatıldı. Öğrencilerimizi, sektörün beklentileri doğrultusunda iş hayatına hazırlamak için hem meslek liselerimizi fiziki anlamda daha kaliteli hale getiriyoruz hem de iş dünyasını sürecin içine dahil ederek, eğitim modelini daha dinamik hale getiriyoruz. Amacımız; meslek liselerini tercih eden öğrencilerimizin mezun olduklarında sektörde aranan eleman olmalarına imkan sağlamak. Bundan dolayı öğrencilerimizi, meslek liselerini tercih etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

"Hamidiye MTAL, Türkiye'nin ilk ve tek tarım lisesi"

Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) arasında 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü'imzalandığını hatırlatan Başkan Özer Matlı, "Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,protokol kapsamında Bursa'dan yer alan okullarımız. Bursa Ticaret Borsası olarak Türkiye'nin ilk ve tek tarım lisesi olan proje okulumuz Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitim kalitesiyle, Türkiye'ye rol model olması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okulumuz için fiziki alanların iyileştirilmesinden teknolojik alt yapının güçlendirilmesine, üye firmalarımızda beceri eğitimi ve teknik ziyaretlere kadar gereken bütün desteği veriyoruz" dedi. - BURSA