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MATSO'dan turistlere yönelik anket çalışması

35 dakika önce

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat-Side turizm destinasyonuna tatile gelen turistlerin eğilimlerini ölçmek amacıyla anket çalışması gerçekleştiriyor.

MATSO'dan turistlere yönelik anket çalışması, System.String[]
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat- Side turizm destinasyonuna tatile gelen turistlerin eğilimlerini ölçmek amacıyla anket çalışması gerçekleştiriyor.
Manavgat'ın farklı yerlerinde gerçekleştirilen anket çalışmasında turistlere 3 dilde 14 soru yöneltiliyor.
MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat-Side destinasyonunda yılda 4 milyondan fazla turistin tatil yaptığını vurgulayarak, tatile gelen turistlerin memnuniyeti, alışverişler eğilimleri ve benzeri konuları anket çalışması ile ölçerek çalışmanın sonuçlarını rapor haline getirip üyelerin hizmetine sunacaklarını kaydetti.
Turist eğilimlerini tespit edebilmek amacıyla Almanca, İngilizce ve Rusça dillerinde anket çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Boztaş, "Manavgat-Side destinasyonunu ziyaret eden misafirlerimizin bölgemizi tercih etme nedenleri, bölgede yaptıkları ziyaretler, alışveriş eğilimlerini ölçmek ve gelen misafirlerimizin varsa yaşamış oldukları sorunları tespit etmek amacıyla anket düzenliyoruz. Turizmin temelini müşteri memnuniyeti ve karşılıklı güven oluşturur. Bölgeye gelen turistlerin memnuniyetini ölçmek, yakın çevresine tavsiye edip etmeyeceği çok önemlidir." dedi.

Yapılan ankette turistlerin hangi kanal ile Manavgat-Side destinasyonunu tercih ettikleri ve tercih etme sebeplerini de öğrenmiş olacaklarını ifade eden Boztaş, yurt dışında turizme yönelik yapmış olduklarını fuarlar ve tanıtım kanallarını ona göre planlayarak gerçekleştireceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:32 Kaynak: AA
Manavgat Ticaret Ve Sanayi Odası, Manavgat, Side, Güncel
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