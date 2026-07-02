MAURO ICARDI VE CHİNA SUAREZ AYRILDILAR - Son Dakika
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MAURO ICARDI VE CHİNA SUAREZ AYRILDILAR

MAURO ICARDI VE CHİNA SUAREZ AYRILDILAR
02.07.2026 11:09
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Kariyerindeki belirsizğilini koruyan futbolcu aşk hayatındada kaybetti. Mauro Icardi ve China Saurez ikilisinin ilişkilerinin bittğini gazeteci Lattore canlı yayında bir televizyon programında açıkladı. Son zamanlarda ikili arasında çatışmaların giderek yükseldiği ilişkiyi ise China Suarez bitirdiği biliniyor.

Ünlü gazeteci Yanina Latorre, 'Sálvese Quien Pueda' programında yaptığı açıklamalarla günlerdir süren ayrılık dedikodularına son verdi ve ilişkinin bitiş nedenlerini detaylarıyla kamuoyuna duyurdu.

Lattore’in iddasına göre ünlü çiftin arasındaki gerilim giderek yükselmişti. Tahamül edilemeyecek noktaya geldiğinde ilişkiyi bitiren China Suarez oldu.

MAURO ICARDI VE CHİNA SUAREZ AYRILDILAR

ICARDİ YIKILDI

Icardi’in ayrılıktan sonra altüst olduğunu belirten Lattore, Suarez’in sürecin kendisini tamemen bitirdiğini ve bitirme kararı aldığını dile getirdi. Henüz Mauro İcardi ve China Suarez den doğrulayıcı bir bilgi gelmesede tarafların sessizliği merak uyandırıyor.

Mauro Icardi, Magazin, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Futbol MAURO ICARDI VE CHİNA SUAREZ AYRILDILAR - Son Dakika

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