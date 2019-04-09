'Mavi Balina
' şüphesi ekipleri alarma geçirdi
Minik Sevda'nın kendini boşluğa bıraktığı kayalıklara çıkan kız çocuğu yürekleri ağza getirdi
VAN - Van
'da bir kız çocuğunun Tuşba
ilçesindeki Toprak Kale
kayalıklarına çıkması, 'Mavi Balina' şüphesi nedeniyle ekipleri alarma geçirdi.
Geçtiğimiz günlerde 'Mavi Balina' adlı internet oyunu Van'da 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz isimli bir kız çocuğunun ölümüne neden olmuştu. Toprak Kale kayalıklarında 14 yaşındaki küçük Sevda kendisini boşluğa bırakarak intihar ederken, diğer arkadaşları ise son anda vazgeçirilmişti. Dün saat 17.00 sıralarında ise yine aynı bölgede bir kızın kayalıklara çıktığı ihbarı, kentteki ekipleri alarma geçirdi. Mavi Balina şüphesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD
, itfaiye ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis helikopteri ise, olası bir duruma karşı bölgede tarama yaptı.
Kız çocuğu ikna edildi
Kayalıklarda atlayacağını söyleyen kız çocuğu, yanına giden polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu ikna edildi.
'Mavi Balina' isimli oyunla ilişkisi yok
Başarılı çalışma sonucu kayalıklardan indirilen 17 yaşındaki kızın Suriye
uyruklu olduğu öğrenildi. Kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen kızın, 'Mavi Balina' isimli oyunla ilişkisi olmadığı belirtildi.