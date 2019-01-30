Mavi Çarşı davasında 20 yıl sonra karar
AİHM kararı sonrası görülen davada mahkeme, eski kararın onaylanmasını hükmetti
İSTANBUL - Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonrası yeniden yargılanan Mavi Çarşı saldırısı sanıklarından Azime Işık'a verilen müebbet hapis cezası onandı. Kadıköy
'deki Mavi Çarşı'ya 19 yıl önce molotof kokteylli saldırı düzenlenerek 13 kişinin ölümü neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet, Azime Işık ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklardan Azime Işık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. AİHM 2. Dairesi, 1999'daki olayda Işık'ın emniyet ifadesinin avukat yokluğunda alındığını, cezanın polis ifadelerine dayandırıldığını belirtmişti. AİHM kararı üzerine Azim'e Işık'ın yeniden yargılanmasına karar verilmişti.
Işık'ın yeniden yargılanmasına İstanbul
11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Hükümlü sanık Azime Işık ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Savcı mütalaasında Işık'ın 13 kişinin yanarak ölmesi 2 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan Mavi Çarşı patlamasına iştirak ettiğini kaydetti. Savcı, Azime Işık'ın lehine olan ve suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı TCK'nın 125'inci maddesinde düzenlenen, "Devletin topraklarının tamamının ya da bir kısmının Devlet idaresinden ayırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.
Azime ışık suçlamaları reddetti Söz
alan Işık'ın avukatı ise mahkumiyet kararının iptalini istedi. Son savunması sorulan Azime Işık hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini kaydederek beraatini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Azime Işık hakkında 7 Mayıs 2007 tarihinde verilen ve Yargıtayca 7 Mayıs 2009 tarihinde kesinleşen müebbet hapis cezasının onaylanmasına karar verdi.