Son Dakika Haberleri: Mavi Kalem "Cesaretle" Ödüllendirildi

Mavi Kalem "Cesaretle" Ödüllendirildi

30 dakika önce

Cesaretlendirici ve ilham verici çalışmalarıyla dünya çapında yüz binlerce çocuğun hayatını etkileyen Juliette Gimon'un anısına bu yıl ilk kez verilen "Cesaret Ödülü"ne Türkiye'den, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği layık görüldü.

Mavi Kalem
Cesaretlendirici ve ilham verici çalışmalarıyla dünya çapında yüz binlerce çocuğun hayatını etkileyen Juliette Gimon'un anısına bu yıl ilk kez verilen "Cesaret Ödülü"ne Türkiye'den, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği layık görüldü.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Global Fund for Children tarafından Kaliforniya'da düzenlenen Global Philanthropy Forumu'nda, Juliette Gimon Cesaret Ödülü Türkiye'den Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Guatemala'dan Asociacion Generando'ya (ASOGEN) verildi.

Bu yıl ilk kez verilen ödülü Mavi Kalem Derneği adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gamze Karadağ aldı. Cesaret Ödülü ile Juliette Gimon'un kısa hayatı boyunca büyük bir tutku ve cesaretle çocukların hayatını güçlendiren ve dönüştüren çalışmalarından ilhamla bu alanda faaliyet yürüten kuruluşların desteklenmesi hedefleniyor.

Mavi Kalem Genel Direktörü Filiz Ayla, bu ödülün, derneğin 18 yıldır çocuklar, özellikle de yüksek risk altındaki kız çocuklarının güçlendirilmesi alanındaki çalışmalarının mutluluk verici bir sonucu olduğunu aktardı.

Derneğin, çocukların kendisini ifade etmesine alan açan, onları güçlendiren, bilgiye ulaşmalarını sağlayan ve eğitimlerini destekleyen çalışmalarının uluslararası alanda bu ödülle birlikte görünürlük kazanacak olmasının kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayan Ayla, ödülün getirdiği motivasyonla çocukların ve kadınların hayatlarını güçlendirme alanlarında yeni projeler üretmeye, daha fazla insana ulaşmaya ve yeni iş birlikleriyle birlikte çalışmalarını çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirtti.


Global Fund for Children Direktörü John Hecklinger, Mavi Kalem ve ASOGEN'i çocuk ve gençleri koruyup desteklemek için içinde bulundukları zorlu koşullarda gösterdikleri cesaret ve tutku sebebiyle bu ödüle değer bulduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:48 Kaynak: AA

Kaliforniya, Ankara Sanayi Odası, Türkiye, Güncel
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