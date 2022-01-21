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'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU - Son Dakika

'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU

21.01.2022 09:12

Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından, yazar Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' adlı eserinden aynı isimle uyarlanan oyun, tiyatro severlerle bir kez daha buluştu.

Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından, yazar Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' adlı eserinden aynı isimle uyarlanan oyun, tiyatro severlerle bir kez daha buluştu. Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencileri ve eğitmenlerinin aynı sahnede yer aldığı oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı.

Sürprizlerle dolu bir yol hikayesinin anlatıldığı oyunun özel gösterimine, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökce, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz, çok sayıda gazeteci ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' adlı eserinden sahneye taşıdığı oyun, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'ndeki özel gösterimde bir kez daha izleyiciyle buluştu.

Tiyatro oyunu, bozkırda uzak bir kasabada 'Mavi Kuş' otobüsünde yolları kesişen bir grup yolcunun trene yetişmeye çalışırken yaşadıkları sürprizlerle dolu yol hikayesini anlatıyor. Genel sanat yönetmenliğini İlknur Demir'in üstlendiği oyunun yönetmenliğini ise Caner Demir yaptı.

Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencilerinin yer aldığı oyun, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Anadolu'dan sürprizlerle dolu bir yol hikayesinin işlendiği ve herkesin kendisinden bir şey bulduğu oyun, Başakşehirli tiyatroseverlerin beğenisini topladı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN BU OYUNDA YER ALMASI BİZİ GURURLANDIRDI'

İBB'de yeni yönetimin gelmesiyle Şehir Tiyatroları'nın repertuardan çıkardığı oyunlardan biri olan Mavi Kuş'a sahip çıktıklarını dile getiren Başkan Kartoğlu, 'Türk edebiyatının usta kalemlerinden, aynı zamanda komşumuz olan yazar Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' adlı eserini sahneye taşıyan Başakşehir Tiyatro Akademisi eğitmenlerimizi ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Özellikle altını çizmek istiyorum; bu oyun, bizim için aynı zamanda gurur ve mutluluk vesilesi? dedi.

"GÜZEL PROJELERE İMZA ATIYORUZ"

Yıllar önce ektikleri tohumların fidan olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, 'Tiyatro Akademimizin kapılarını, bundan tam altı yıl önce, 2016 yılında açmıştık gençlerimize. Tiyatro ve müzik akademisiyle başlayan yolculuğumuz, bugün farklı alanlardaki akademilerimizle hız kesmeden sürüyor elhamdülillah. Gençlerimize yeni medya, radyo, habercilik, dublaj ve sinema alanlarında kapsamlı eğitimler veriyoruz. Kişisel ve mesleki anlamda deneyim kazanmalarına, alanında uzman isimlerle bir araya gelmelerine ve iş sahibi olmalarına destek sağlıyoruz. Tiyatro ve müzik akademilerimizde, her yıl yeni başarılara ve Mavi Kuş gibi harika projelere imza atıyoruz. Velhasıl hayata geçirdiğimiz tüm proje ve sunduğumuz tüm hizmetlerimiz ile gençlerimizin kendilerine daha fazla güvenmelerini, daha donanımlı ve daha bilgili olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Fırsat verildiğinde her türlü zorluğun üstesinden rahatlıkla gelebileceklerini her zaman gösterdiler' şeklinde konuştu

AKADEMİ EĞİTMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİ AYNI SAHNEDE

Oyunda; Alican Turan, Aykut İspir, Barış Bilgiç, Begüm Akkaya, Deniz Akkaya, Evrim Artut, Harun Özüağ, İbrahim Baybara, Kasım Özgürbüz, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Solmaz, Mukaddes Kurmuş, Mücahit Koçak, Hakan Kahraman, Oğuz Cabir Arslan, Oğuzhan Özcan, Servet Oğuzyer, Sevilay Şimşek, Yağmur Şayir, Yakup Denli, Yusuf Sırma ve Yusuf Türk rol aldı.

'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU
'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU
'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU
'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU
'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU
'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU
'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU
'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU
'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU
'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU
'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU
'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU

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Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Tiyatro, oyunlar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'MAVİ KUŞ' ÖZEL GÖSTERİMLE BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞTU - Son Dakika
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