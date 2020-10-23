Mavi kuyruklu bülbül, Türkiye'de 4'üncü kez görüldü - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nda 'mavi kuyruklu bülbül' görüldü. Türkiye'de 4'üncü kez görülen türü fotoğraflamak isteyen kuş gözlemcileri deltaya geldi.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından, 359 kuş türünün bulunduğu ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sürdürülen halkalama çalışmaları sırasında 'mavi kuyruklu bülbül' kuşu görüldü. Mavi kuyruklu bülbül, ölçümleri yapıldıktan sonra yeniden doğaya salındı. Türkiye'de, 4'üncü kez görülen türü fotoğraflamak isteyen kuş gözlemcileri deltaya geldi. İstanbul, Ankara ve Malatya'dan deltaya gelen kuş fotoğrafçıları, mavi kuyruklu bülbülü fotoğraflamak için 56 bin hektarlık deltada, nöbete başladı.

'KIZILIRMAK DELTASI'NIN 359'UNCU TÜRÜ' Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, halkalama çalışmaları sırasında deltada 'mavi kuyruklu bülbül' görüldüğünü ifade etti. Yavuz, "Bu kayıt bizi heyecanlandırdı, mavi kuyruklu bülbül Finlandiya Tayvan 'a kadar dağılım gösteren bir tür. 1980'li yıllarda Asya 'nın yoğun fırtınalı dönemlerinde Avrupa 'da nadir olarak rastlanılan bir türdü. Ama son zamanlarda dağılım alanının Batı'ya doğru kaydığını görüyoruz. Son yıllarda mavi kuyruklu bülbülü Avrupa'da da sık görüyoruz. Türkiye'de de bu 4'üncü kaydı, geçen sene Kızılırmak Deltası'nda yine yakalamıştık. Mavi kuyruklu bülbül, Kızılırmak Deltası'nın 359'uncu türüydü. Yaptığımız çalışmalarla nadir türler ağlarımıza takılıyor ve bu kuş türlerini Kızılırmak Deltası'nın kuş listesine ekliyoruz" dedi.'FARKLI MEVSİMLERDE FARKLI KUŞLARI GÖREBİLİRSİNİZ'Kızılırmak Deltası'ndaki halkalama çalışmalarının 2002 yılından beri devam ettiğini ifade eden Yavuz, "Göç eden türleri yakalıyoruz. Onlar hakkında göç dinamiklerini, ne zaman geldiklerini, hangi yoğunlukta geldiklerini, göç takvimleri nasıl seyrediyor, tüm bunları araştırıyoruz. Bu nadir türler de bizi heyecanlandırıyor. Mavi kuyruklu bülbülü görmek isteyen kuş gözlemcileri de alana geldi. Bu durum da turizm açısından çok önemli. Kızılırmak Deltası, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor, umarım daimi listeye de kavuşur. Deltaya geldiğinizde 359 kuş türünü göremeyebilirsiniz. Ziyaretçilerimizin böyle beklentileri olabiliyor. Farklı mevsimlerde farklı kuşları görebilirsiniz. Bunlar için de ekipman gerekiyor. Ben de burada 18 yıldır çalışıyorum, 359 kuş türünün hepsini göremedim. Uygun zamanda, uygun ekipmanla bu alanın keyfini çıkarmak lazım" ifadelerini kullandı.'HEDEFİMİZ MAVİ KUYRUKLU BÜLBÜLÜ GÖREBİLMEK'

Mavi kuyruklu bülbülü görmek için Malatya'dan Samsun'a gelen kuş fotoğrafçısı Mehmet Doğan da, "Endemik türler çok fazla, hedefimiz mavi kuyruklu bülbülü görebilmek. Sabah saat 06.00 civarında 5 arkadaş deltaya geldik, bölgede kuşu arıyoruz ve inşallah bulacağız. Şu ana kadar 10 kuş türünü gördük, pazar gününe kadar buradayız, bu süre zarfında mavi kuyruklu bülbülü arayacağız" şeklinde konuştu.