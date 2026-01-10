Mavi Objektif TV Yeni Ofisini Açtı - Son Dakika
Mavi Objektif TV Yeni Ofisini Açtı

Mavi Objektif TV Yeni Ofisini Açtı
10.01.2026 15:32
Kayseri'de Mavi Objektif TV'nin yeni ofisi düzenlenen törenle açıldı, başarı vurgulandı.

Kayseri'de yayın yapan Mavi Objektif TV ve sosyal medya haber platformlarının yeni ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Mavi Objektif TV'nin Yakut mahallesi Mustafa Kemal Paşa bulvarı üzerindeki yeni ofisinin açılış töreninde konuşan Genel Yayın Yönetmeni Sıla Çolak, 2018 yılında mütevazi adımla çıktıkları yolda yerelden ulusala uzanan köklü bir yapıya ulaştıklarını söyledi. Onursal Başkan Sedat Kılınç'a da teşekkürlerini ileten Çolak; "Bugün burada yalnızca bir haber merkezi ofisinin açılışında değil emeğin, inancın ve kararlılığın taçlandığı bir yolculuğun gurur anında bir aradayız. 2018 yılında mütevazi bir adımla başladığımız Mavi Objektif serüveni; bugün Türkiye'nin dijital nabzını tutan güçlü ve saygın bir medya ağına dönüşmüştür. Kayseri merkezli olarak çıktığımız bu yolculuk Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa gibi lokomotif şehirlerimizle büyümüş, yerelden ulusala uzanan köklü bir yapıya ulaşmıştır. Ulaştığımız bu başarı tesadüf değildir. Tarafsızlığı ilke, disiplini karakter, doğruluğu ise namus bilen bir anlayışla yol aldık. Hayatın gerçeklerini süslemeden, eğip bükmeden, objektifin gördüğünü halkımıza aktarmayı şiar edindik. Bu duruş milletimizin nezdinde güvenilen bir noktaya ulaştırmıştır. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demekten çekinmeyen, güzeli alkışlamaya, eksikleri ise yapıcı bir dille dile getirmeye ilk günkü heyecanımızla devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ofis; dualar eşliğinde AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç ve davetliler tarafından açıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mavi Objektif TV Yeni Ofisini Açtı - Son Dakika

SON DAKİKA: Mavi Objektif TV Yeni Ofisini Açtı - Son Dakika
