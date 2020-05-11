Mavişehir pazar yerinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Korona virüsü tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Mavişehir pazaryerinde, Didim Belediyesi tarafından bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.



Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın talimatı ile başlatılan çalışmalar kapsamında pazar yerinde ihtiyaç duyulan eksiklikler giderilirken, çatılar ve su giderleri bakıma alındı.



Didim Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Belediyeye ait iş makineleri yağmur suyu giderleri ve mazgalların temizliklerini gerçekleştirirken, Mavişehir pazarı genel olarak elden geçmiş oldu.



Her sezon öncesi Mavişehir pazar yerinde bakım çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay "Esnaflarımızın talep ve isteklerine göre çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. - AYDIN