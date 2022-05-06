Nemrut'ta Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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Nemrut'ta Mayıs ayında kar sürprizi

06.05.2022 15:32

Nemrut'ta Mayıs ayında kar sürprizi UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.

Nemrut'ta Mayıs ayında kar sürprizi

ADIYAMAN - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.

Arkeologlar tarafından dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na Mayıs ayında kar yağdı. Sabah saat 08.00'da başlayan kar kalınlığı 5 santimetreye karar ulaştı.

'Güneşin en güzel doğup, battığı yer' olarak kabul edilen Nemrut Dağı'na yağan kar zirveyi beyaza bürüdü. Nemrut Dağı tümülüsü ve heykeller sis ile birlikte beyaza büründü.

Kar yağışının kısa sürmesi zirveye yerli ve yabancı turistlerin çıkmasına engel olmadığı öğrenildi.

Nemrut'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Nemrut'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Nemrut'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Nemrut'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Nemrut'ta Mayıs ayında kar sürprizi

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Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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