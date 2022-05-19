Mazgaldan çıkan hırsızın bekçilere yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Mazgaldan çıkan hırsızın bekçilere yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı

19.05.2022 23:37
Mazgaldan çıkan hırsızın bekçilere yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'de bir binanın bodrum katına hırsızlık için girdiği iddia edilen zanlının, mazgaldan çıkarken bekçilere yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayseri'de bir binanın bodrum katına hırsızlık için girdiği iddia edilen zanlının, mazgaldan çıkarken bekçilere yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Alp Sokak'ta hırsızlık için bir binanın bodrum katına girdiği iddia edilen kişiyi çevredekiler fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi.

Bodrum katındaki mazgalı çıkartarak olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı bekçilere yakalandı. Üst araması yapılan zanlı gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlısının binanın bodrum katındaki mazgaldan çıkarken bekçilere yakalanması apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu! Mazgalı kaldıran hırsızı bekçiler işte böyle yakaladı Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu! Mazgalı kaldıran hırsızı bekçiler işte böyle yakaladı
Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Hırsızlık, Kayseri, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mazgaldan çıkan hırsızın bekçilere yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 23:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: Mazgaldan çıkan hırsızın bekçilere yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement