Mazıdağı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanındaki programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, İlçe Emniyet Amiri Fatih Akyol da katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Duran Kalkan, teröristlerin 4 yıl önce harekete geçerek, silahlarını bu aziz ve fedakar halka doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Hainler milletin gücü karşısında hüsrana uğratılmışlardır. Bayrağımıza, ezanımıza, hak ve özgürlüklerimize karşı yürütülen bu alçak girişim milletimizin kahramanca savunması ile püskürtülmüştür. Başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere 15 Temmuz gecesi bütün milletimiz cesaretiyle dirayetleriyle kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdı."