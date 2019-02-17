Son Dakika Haberleri: Mazlum-Der Olağan Genel Kurulu Tamamlandı

Mazlum-Der Olağan Genel Kurulu Tamamlandı

5 dakika önce

Mazlum-Der Kayseri Şubesi'nin, 10. olağan genel kurulu sona erdi.

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Mazlum-Der Kayseri Şubesi'nin, 10. olağan genel kurulu sona erdi.

Mazlum-Der Kayseri Şubesi delegeleri, yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere Kocasinan Belediyesi konferans Salonunda bir araya geldi.

Yapılan seçimle, Ahmet Taş, Adnan Evsen, Ahmet Şan, Seyfullah Yıldırım, Mehmet Şerif Gündüz yönetim kurulu asil üyeliğine getirildi.

Yönetim ileriki günlerde kendi içinde görev dağılımı yaparak başkan seçimini yapacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

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