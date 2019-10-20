Mazlum Kobani kimdir?

Suriye'de YPG önderliğinde hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri olan Mazlum Kobani, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği gündem yaratan mektupta da isminin geçmesiyle, kim olduğu daha çok konuşulmaya başlandı.



Gerçek ismi Ferhat Abdi Şahin olan ve Şahin Cilo veya Mazlum Kobani gibi farklı kod adları bulunan örgüt lideri, PKK'nın üst düzey liderlerinden biri. 1967 doğumlu olan Şahin, PKK'nın kurulmasından kısa bir süre sonra 1990 senesinde örgüte katılmış bir isim.