MAZLUMDER'den tatil beldelerinde inanca uygun kıyafet giyenlerin engellendiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

MAZLUMDER İstanbul Şubesi, bazı tatil beldelerinde inanca uygun kıyafet giyenlerin engellendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, derneğe yapılan bazı başvurularda, tatil beldelerindeki kimi devre mülk ve otellerin, şartnamelerinde belirtilmediği halde dini inançlarına uygun şekilde giyinmiş insanları havuzdan çıkarmaya zorladığının belirtildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tatil beldelerinde inanca uygun kıyafetleri engelleyen zihniyet kabul edilemez. Yaz sezonunun açılmasıyla tatil yörelerine giden bazı vatandaşlardan derneğimize, kıyafet nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili başvurular gelmektedir. Derneğimize ulaşan en son vakada Antalya'nın Kaş ilçesinde faaliyet gösteren özel bir devre mülk işletmesi, inançları doğrultusunda giyinen insanları havuzdan çıkmaya zorlamış, gerekçe olarak da tesis yönetiminin belirlediği kuralları göstermiştir.

İnsanların inançlarına yapılan müdahale; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesini oluşturan 'Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü' ile TCK. 122 ve Anayasanın 10, 36 ve 90. maddelerinde, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. maddesinde yer alan 'Ayrımcılık Yasağı'nın ihlalidir. Hiçbir kişi, yönetim veya kurum uluslararası sözleşmeler ve TC. Anayasası tarafından teminat altına alınmış olan bu özgürlüklerin hilafına karar alamaz.

MAZLUMDER İstanbul Şubesi olarak insanları inançlarından ve kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutan tahammülsüz çağ dışı zihniyeti kınıyor, birlikte yaşamanın düşmanı olan bu tarz teşebbüslere karşı yargıyı göreve çağırarak etkin soruşturma ve cezalandırma talep ediyoruz."