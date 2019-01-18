Son Dakika Haberleri: Mb: 33.7 Milyar TL'nin Hissedarlara Dağıtımına Başlanmıştır

Mb: 33.7 Milyar TL'nin Hissedarlara Dağıtımına Başlanmıştır

51 dakika önce

Merkez Bankası, bugün yapılan genel kurulda alınan karar çerçevesinde, 33.7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlandığını açıkladı.

Mb: 33.7 Milyar TL'nin Hissedarlara Dağıtımına Başlanmıştır, System.String[]
Merkez Bankası, bugün yapılan genel kurulda alınan karar çerçevesinde, 33.7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlandığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu"nda şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

"Banka Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapılmıştır.

"Ayrıca, kar payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33.7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:47 Kaynak: DHA

Ankara, Merkez Bankası, Ekonomi
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