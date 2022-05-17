MBA Okulları'ndan lise öğrencilerine çift diploma imkanı - Son Dakika
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MBA Okulları'ndan lise öğrencilerine çift diploma imkanı

17.05.2022 16:39
MBA Okulları'ndan lise öğrencilerine çift diploma imkanı

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, lise öğrencilerine çift diploma ile mezun olma fırsatı sunuyor.

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, lise öğrencilerine çift diploma ile mezun olma fırsatı sunuyor.

MBA Okulları, öğrencilerine Amerikan lise diploması sağlayan dijital lise programlarına katılarak çift diploma ile mezun olma fırsatını sunuyor. MBA Okulları lise öğrencileri Amerika ve Avrupa'daki tüm üniversitelere Amerikan lise diploması ile başvuru yapabilme ve kabul önceliğine sahip olacaklar.

Life Sciences (Yaşam Bilimleri), Mathematics (Matematik), Music (Müzik), Science (Fen Bilimleri), World Languages (Dünya Dilleri), Fine Arts (Güzel Sanatlar), History and Social Science (Tarih ve Sosyal Bilimler), Health and Physical Education (Sağlık ve Beden Eğitimi) gibi dersleri kapsayan BYU çift diploma programı, MBA öğrencileri için multidisipliner gelişim imkanı sağlıyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ GLOBAL MÜFREDAT VİZYONUMUZ İLE BULUŞTURUYORUZ"

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı, "MBA Okulları olarak bizler her bireyin kendi potansiyelini en üst düzeyde ortaya çıkarma şansına sahip olmasını önemsiyoruz. Modern çağın eğitime sunduğu tüm imkanları öğrencilerimizin tutku alanlarıyla buluşturarak Çift Diploma fırsatı sağladığımız öğrencilerimiz, Legonimbus ile imzaladığımız protokol kapsamında okullarımızdan çift diploma sahibi olarak mezun olabilecekler. Değişimin kendini hızla yenilediği bu çağda, öğrencilerimizi Global Müfredat vizyonumuz ile buluşturarak evrensel kabul kriterlerine göre güçlü bir transkriptle mezun olacaklar" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası ölçekli dijital öğrenme programlarını Türkiye ile buluşturan Legonimbus'un Kurucusu Kayhan Karlı şunları aktardı:

"LEGOnimbus Academy ile MBA Okulları arasındaki iş birliğinin imzasını bugün attık. MBA Okulları öğrencileri kendi okullarında aldıkları eğitime devam ederken Amerika'dan da lise diploması alacaklar. Program çerçevesinde MBA Okulları, Brigham Young Üniversitesi ile akreditasyonu olan bir liseye dönüştü. MBA Okullarına Türk eğitim ekosistemine getirdikleri bu yenilikçi yaklaşım için teşekkür ediyor, verimli iş birliklerimizin devamını diliyoruz."


MBA Okulları'ndan lise öğrencilerine çift diploma imkanı
MBA Okulları'ndan lise öğrencilerine çift diploma imkanı
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Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, matematik, Müzik, Güncel, Son Dakika

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