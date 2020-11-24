MDOB "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Konserde, sosyal mesafeye göre oturma düzeni yapıldı, hijyen ve maske kurallarına özen gösterildi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Ibrahimovic, yüzünü kullandığı için video oyunu firmasına ateş püskürdü: Size kim izin verdi!

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz

Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu

Trafik kazasında ölen Hilal bebeğin adı, vefat eden teyzesinin ismini yaşatmak için konulmuş

Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var