MDOB "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.
Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen konserde bariton Cengiz Sayun sahneye çıktı. Sanatçıya piyanoda Nezih Seçkin eşlik etti.
Mozart'ın seçme aryalarının seslendirildiği konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Konserde, sosyal mesafeye göre oturma düzeni yapıldı, hijyen ve maske kurallarına özen gösterildi.
- Kaynak: AA
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