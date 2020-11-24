MDOB "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

MDOB "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerle buluştu

24.11.2020 21:25
MDOB

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen konserde bariton Cengiz Sayun sahneye çıktı. Sanatçıya piyanoda Nezih Seçkin eşlik etti.

Mozart'ın seçme aryalarının seslendirildiği konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Konserde, sosyal mesafeye göre oturma düzeni yapıldı, hijyen ve maske kurallarına özen gösterildi.

Bariton, Mersin, Mozart, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat MDOB 'Bir Mozart Profili' konseriyle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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