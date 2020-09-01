MDTO'da yeni genel sekreter Mesut Öztürk oldu - Son Dakika

Mersin Deniz Ticaret Odasında (MDTO) genel sekreterlik görevini yürüten Korer Özbenli'nin emekliye ayrılması nedeniyle boşalan göreve Kaptan Mesut Öztürk atandı.

MDTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesinden 1984 yılında mezun olan Kpt. Mesut Öztürk, deniz hizmetlerinin ardından Denizcilik Müsteşarlığı Mersin ve Samsun Bölge Müdürlüğü ile Denizcilik Müsteşarlığında Müsteşarlık Müşaviri olarak görev yaptı.

Öztürk, 2011 yılından bu yana MDTO'da genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Genel Sekreterliğe atanmasıyla ilgili açıklama yapan Öztürk, Korer Özbenli ile Denizcilik Müsteşarlığında da birlikte çalıştıklarını belirterek, Özbenli'nin yönetme becerisi ve bilgi birikiminden çok şey öğrendiklerini kaydetti. Öztürk, "Bölgemizi çok iyi tanıyorum. Üyelerimizin ve bölgemizin sorunlarını biliyorum. Bizler de çalışma arkadaşlarımızla odamızı bulunduğu çizgiden daha yukarılara çıkarmaya gayret ederek Mersin Deniz Ticaret Odasına, denizcilik camiamıza ve bölgemiz denizciliğine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız" dedi. - MERSİN