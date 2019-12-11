MEB: "Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal'ın 10... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MEB: 'Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal'ın 10... - Son Dakika

MEB: "Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal'ın 10...

6 saat önce

MEB: "Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal'ın 10 Aralık 2019 Salı günü vefatıyla ilgili olay idari açıdan, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Maarif Müfettişlerince tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır.

MEB:

MEB: "Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal'ın 10 Aralık 2019 Salı günü vefatıyla ilgili olay idari açıdan, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Maarif Müfettişlerince tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır." - ANKARA

Keçiören, Ankara, MEB, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı
Tecavüzle suçlanan profesörün yargılanmasına başlandı! Genç kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk

Son Dakika Haberleri
22:53 2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı - Son Dakika
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Son Dakika
22:41 Rabia Naz Komisyonu, uzmanları dinledi - Son Dakika
22:40 Ahmet Hakan ile Atilla Turan arasında canlı yayında gergin anlar! - Son Dakika
22:35 Nijer'deki bir askeri kampa saldırı: En az 70 asker öldü - Son Dakika
21:42 Son Dakika: PSG-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu! - Son Dakika
21:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
20:47 Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı - Son Dakika
20:00 AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması: Taban puanı aştık - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:57:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB: "Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal'ın 10... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]