MEB Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs'ta eğitim öğretime bir gün ara verilecek, öğretmenler idari izinli sayılacak - Son Dakika
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MEB Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs'ta eğitim öğretime bir gün ara verilecek, öğretmenler idari izinli sayılacak

07.05.2023 11:46

MEB Bakanı Mahmut Özer kendisi açıkladı: 14 Mayıs seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta eğitim öğretime bir gün ara verilecek, öğretmenler idari izinli sayılacak. Bununla birlikte 45 bin engelli öğretmen ataması da yarın gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL

Bakan Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" açıklamasını yaptı.

"45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI DA YARIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Engelli öğretmen atamalarına ilişkin Özer, "Engelli öğretmen atamasında atanamayan öğretmenlerimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla atandılar. 4 bine yakın engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi. 45 bin öğretmen atamasını da yarın gerçekleştireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." dedi.

"SEÇİM 1. TURDA BİTECEK"

Bakan Özer, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere ilişkin, "Vatandaşlarımızda son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın büyük teveccüh var, bunu görüyoruz 1.turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

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Mahmut Özer, 14 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs'ta eğitim öğretime bir gün ara verilecek, öğretmenler idari izinli sayılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs'ta eğitim öğretime bir gün ara verilecek, öğretmenler idari izinli sayılacak - Son Dakika
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