MEB Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs'ta eğitim öğretime bir gün ara verilecek, öğretmenler idari izinli sayılacak

Eski ekonomi bakanının son halini görenler gözlerine inanamadı! Zaman ona da acımadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL

Bakan Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" açıklamasını yaptı.

"45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI DA YARIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Engelli öğretmen atamalarına ilişkin Özer, "Engelli öğretmen atamasında atanamayan öğretmenlerimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla atandılar. 4 bine yakın engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi. 45 bin öğretmen atamasını da yarın gerçekleştireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." dedi.

"SEÇİM 1. TURDA BİTECEK"

Bakan Özer, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere ilişkin, "Vatandaşlarımızda son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın büyük teveccüh var, bunu görüyoruz 1.turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum" ifadelerini kullandı.