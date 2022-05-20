Destekleme kurslarına katılan ortaokul ve lise öğrencilerine ortak sınav yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) katılan 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik 28 Mayıs'ta 81 ilde İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak kurs planladığı belirtildi. Kurs merkezlerinin, salgın dönemindeki öğrenme kayıplarının telafisi için bireysel farklılıkları da dikkate alarak planlı biçimde eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttüğü aktarıldı. MEB'in, bu faaliyetlerin etkinliğine yönelik 81 ilde İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı uyguladığı kaydedilerek, "Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 6, 7, 8, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan ortak değerlendirme sınavı, 28 Mayıs 2022 saat 10.00'da ülke genelinde yapılacak" denildi.

BAKAN ÖZER: AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİN KAZANIMLARINI ÖLÇMEKMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer , konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu uygulamayla amacımız, destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla öğrencilerin kurs açılan derslerin öğretim programlarında yer alan kazanımları ne kadar edindiklerini ölçmektir. Böylece öğrencilerimize bu konuda bireysel karne ileterek geri bildirimde bulunmak ve gerçek veriler bazında kursların etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetler oluşturmaktır" dedi.Çalışmanın 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde tasarlandığını kaydeden Bakan Özer, uygulamaya çok önem verdiklerini aktararak, salgın döneminde ara verilen kurslardaki mevcut durumu daha net biçimde gördüklerini ve yapılması gereken iyileştirmeler için daha seri şekilde harekete geçildiğini belirtti. FARKLI BRANŞLARDAN BAŞARI TESTLERİ UYGULANACAK2'nci Dönem Destekleme Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın 1'inci dönemdeki uygulamadan farklı olarak kapsamının genişletildiğini belirten Özer, "Bu uygulama 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıf düzeylerini kapsıyor. Değerlendirme araştırması Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ile Coğrafya derslerinden yapılacak" dedi. Uygulamanın 28 Mayıs'ta yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını kaydeden Özer, "Derslerin her birinden sorular içeren 33 farklı kitapçık oluşturuldu. Sonuçlar, yalnızca destekleme ve yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermek için kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak" dedi. 94 BİN ÖĞRENCİ SINAVA GİRİYORHer dönem kurs açılan tüm sınıf düzeylerinde belirlenen derslerde uygulamayı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özer, "Geniş kapsamlı olan bu çalışmada 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıf düzeyinde kurslara katılan 1080 okuldaki 94 bin öğrenci örneklemde yer aldı. Bununla birlikte İmam Hatip Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi , Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi gibi farklı okul türleri uygulama kapsamında bulunuyor. Böylece sunulacak destekleri geliştirmek için detaylı veriler elde edilecek" açıklamasında bulundu.

Kursların verimliliğine yönelik ilk kez 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1'inci Dönem DYK İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın 81 ilde 15 Ocak 2022 tarihinde yapıldığını hatırlatan Bakan Özer, uygulamaya katılan 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıf düzeyindeki öğrenci karnelerinin aynı hafta içerisinde 'ödmplatform' vasıtasıyla okullara iletildiğini kaydetti. Özer, 2'nci dönemdeki İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı sonucunda da öğrencilere hızlı biçimde geri bildirimde bulunulacağını belirtti.