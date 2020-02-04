MEB'den fen lisesi öğretmenlerine disiplinler arası eğitim - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Harvard Üniversitesi ile birlikte hayata geçirilen proje ile fen liselerindeki fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretmenlerine disiplinler arası yeni yaklaşımlar ve yöntemler konusunda mesleki gelişim programı başlatıldı.

Selçuk, bir otelde düzenlenen Bakanlık ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde Limak Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, programın "güçlü öğretmen, güçlü gelecek" diyerek vurguladıkları konunun güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

Bilimde disiplinler arası yaklaşımın ardından, son 20 yılda disiplinler üstü anlayışın ortaya çıktığını anlatan Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, ilkokullarımızın, ortaokullarımızın, liselerimizin, üniversitelerimizin, tüm öğretmenlerin bu bakış açısından uzak olmasına izin vermemiz mümkün değil. Bilimsel bilgide ortaya çıkan dönüşümün evrensel iz düşümünü, içeriklerimize ve öğretmen yetiştirmeye yansıtma amacımız var." dedi.

Problemlerin çözüm yolları ve bakış açısının değiştiğini, soru çözmenin ötesinde sorun çözmek üzerinden bir yaklaşımın gündeme geldiğini belirten Selçuk, öğrencilerin sınıf içerisinde karşılaştığı bilgi içeriklerine anlam yükleyebilmeleri ve "Biz, bunu öğreniyoruz ama hayattaki karşılığı ne?" sorularının önem kazandığını söyledi.

Öğrencilik yıllarında, sevdiği, ancak en fazla zorlandığı derslerden birinin fizik olduğunu aktaran Selçuk, fizikteki değişimler üzerine okumalar yaptıkça fizikle gerçek hayat arasındaki yakın ilişkiyi kısmen anlama fırsatı bulduğunu ifade etti.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fen lisesi uygulayan tüm okullarımızda, öğretmenlerimizin uluslararası birikimle karşılaşmasını istedik ve Harvard Üniversitesi desteği, ODTÜ öğretim üyelerinin katkısı ve Limak'ın özel desteğiyle bu projeye başladık. Öğrencilerimizin daha eleştirel düşünebilmesi, daha somut konular üzerinde fikir yürütebilmesi ve sorgulayıcı çocuklar yetiştirebilmesi amacı bu tür etkinliklerle hayata geçiriliyor. Ama öncelikle öğretmenimizi disiplinler üstü yaklaşımla tanıştırmak gerekiyordu. Bu anlamda da bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Devamı gelecek. Hem öğretmenlerimiz gittikleri okullarda, illerde ve ilçelerde bunu paylaşma imkanı bulacaklar hem de ODTÜ ve benzeri üniversitelerdeki akademisyen arkadaşlarımız, bu bilgi içeriğinin yaygınlaşması için bize destek verecekler.

MEB ile Harvard Üniversitesi ile iş birliğini içeren protokol, 21 Mart 2019'da imzalandı. Dünyadaki diğer güçlü üniversitelerle iş birliğimizin de devamının geleceğinin müjdesini vermek istiyorum."

Öğretmenlerden, öğrencileriyle karşılaştıklarında fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi derslerin günlük hayata yansımalarını hikayeleştirerek anlatmalarını isteyen Selçuk, bu hikayelerin çocukları motive edeceğini ve konuları anlamlandırmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

"Güçlü gelecek güçlü öğretmen" çalışmalarının artarak süreceğinin müjdesini vermek istediğini vurgulayan Selçuk, "Biz öğretmenlerle yola çıkıyoruz. Atatürk'ün deyişiyle öğretmenlerin omuzunda yükselecek bu çalışmalar. Onların desteği sürdükçe bu ülkenin geleceğinden umutlu olmamak elde değil." diye konuştu.

Selçuk, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

18 bin öğretmene ulaşılacak

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ise fen lisesi, fen lisesi uygulayan imam hatip lisesi öğretmenlerine yönelik fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanlarındaki ilişkinin disiplinler üstü bir anlayışla ele alındığı eğitimler verildiğini anlattı. Boyacı, programda temel amacın inovasyon olduğuna işaret etti.

Limak'ın desteğiyle uzaktan öğretim sistemi programı hazırlandığını dile getiren Boyacı, programın, bu yıl içerisinde 18 bin öğretmene ulaştırılacağını ifade etti.

Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise fen liselerinde görev yapan 100 öğretmenin eğitimlerini başarıyla tamamladığını, burada edindikleri bilgi ve deneyimi öğrencileri ile meslektaşlarına aktaracaklarını dile getirdi.

Özel sektör ve kamunun eğitimde güç birliği yapmasının önemine işaret eden Özdemir, eğitime destek sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğretmen kitabı hazırlanacak

Programla Bakanlığa bağlı fen liseleri ile fen programı uygulayan imam hatip liselerinde görev yapan fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretmenlerinin, bu alanlardaki uluslararası birikime hakim olmaları, yeni yaklaşımlar ve yöntemler hakkında mesleki yeterliklerinin artırılması, alanlarında teorik bilgilerinin ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi ve yurt dışındaki uygulamaları yerinde deneyimleme ve inceleme imkanı sağlanması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, iyi derecede İngilizce bilen, alanında yüksek lisans veya doktora yapan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı öğretmenler arasından belirlenen 100 fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretmeni Harvard Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyeleri tarafından verilen eğitici eğitimlere katıldı.

Mesleki gelişim programına katılarak fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretiminde disiplinler arası yeni yaklaşımlar ve yöntemler konusunda kendilerini geliştiren eğitici öğretmenler, bulundukları illerde meslektaşlarına eğitim vererek, uluslararası birikimin çok daha fazla öğretmene aktarılmasını sağlayacak.

Programın söz konusu alanlarda görev yapan tüm öğretmenlere ulaştırılması hedefleniyor.

Eğitim programının çıktısı olarak; Harvard Üniversitesi, ODTÜ öğretim üyeleri ve öğretmenler tarafından mesleki gelişim programı öğretmen kitabı ve uzaktan eğitim programı hazırlanarak, yeni öğretim programları ile ilişkilendirilecek.