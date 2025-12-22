MEB'den "612 bin çocuk okula hiç gitmiyor" iddiasına yanıt: Hatalı hesaplama - Son Dakika
MEB'den "612 bin çocuk okula hiç gitmiyor" iddiasına yanıt: Hatalı hesaplama

22.12.2025 15:25
Milli Eğitim Bakanlığı, bir köşe yazısında yer alan "612 bin çocuk okula hiç gitmiyor" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, "İddia edilen sayı, 'yabancı uyruklu nüfusu da içeren çağ nüfusu' ile 'yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hesaplanan okullaşma oranları'na ilişkin verilerin bir arada değerlendirilmesinden kaynaklı hatalı bir hesaplamaya dayandırılmıştır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir ulusal gazetede yayımlanan "Kızların okutulmaması kimyasal silahtır" başlıklı köşe yazısına ilişkin açıklama yaptı.

"612 BİN ÇOCUK OKULA GİTMİYOR" İDDİASINA YALANLAMA

Yazıda yer verilen "Eğitim Reformu Girişimi, eğitimde okullaşmaya dair çok önemli bir rapor yayınladı. Rapora göre, zorunlu eğitim çağında 6-17 yaş arası 612 bin çocuk hiç okula gitmiyor. Okula gitmeyenlerin yüzde 46,5'i kız çocuğu ve yüzde 53,5'i erkek çocuğu" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye'de zorunlu eğitim çağındaki nüfusun okullaşma oranlarının uluslararası standartlara eriştiği ve birçok göstergede OECD ortalamalarının üzerine çıktığı vurgulandı.

"HATALI BİR HESAPLAMAYA DAYANDIRILMIŞTIR"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "OECD'nin 'Bir Bakışta Eğitim 2025' raporuna göre, zorunlu eğitimin karşılaştırılabilir olduğu 6-14 yaş grubunda okullaşma oranı Türkiye'de yüzde 99 olup bu oran, yüzde 98 olan OECD ortalamasının üzerindedir. Aynı rapora göre, 6-14 yaş aralığındaki kız çocuklarının okullaşma oranı, ülkemizde yüzde 99,19'dur. Eğitim dışında olduğu iddia edilen çocuk sayısı, 'yabancı uyruklu nüfusu da içeren çağ nüfusu' ile 'yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hesaplanan okullaşma oranları'na ilişkin verilerin bir arada değerlendirilmesinden kaynaklı hatalı bir hesaplamaya dayandırılmıştır.

Bilgi ve belgeye dayandırılmayan, hatalı bir hesaplamadan kaynaklı yanıltıcı bilgiler aktarılan, eğitim camiamız başta olmak üzere kamuoyu gündemini gereksiz meşgul eden bu ve benzeri haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: AA

