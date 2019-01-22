Meb, Samsun'da Bir Çocuğun Anaokulu Servisinde Unutulmasına İlişkin İdari Soruşturma Başlattı,...
1 saat önce
MEB, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
MEB, Samsun
'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:43 Kaynak: AA
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