Son Dakika Haberleri: Meb, Samsun'da Bir Çocuğun Anaokulu Servisinde Unutulmasına İlişkin İdari Soruşturma Başlattı,...

Meb, Samsun'da Bir Çocuğun Anaokulu Servisinde Unutulmasına İlişkin İdari Soruşturma Başlattı,...

1 saat önce

MEB, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Meb, Samsun'da Bir Çocuğun Anaokulu Servisinde Unutulmasına İlişkin İdari Soruşturma Başlattı,..., System.String[]
MEB, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:43 Kaynak: AA

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