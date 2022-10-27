Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saatleri değişti! Ek duraklar geliyor - Son Dakika
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saatleri değişti! Ek duraklar geliyor

27.10.2022 23:49

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları sebebiyle 30 Kasım'a kadar seferler haftanın 7 günü 06.00 ila 22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

İstanbul'un en yoğun hatlarından biri olan Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosunda sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.

SEFERLER 06.00-22.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAK

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında seferlerin 30 Kasım'a dek haftanın 7 günü 06.00 ila 22.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

Bu süre zarfında gece metrosu hizmeti verilemeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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Mecidiyeköy, Mahmutbey, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saatleri değişti! Ek duraklar geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saatleri değişti! Ek duraklar geliyor - Son Dakika
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