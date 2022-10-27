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İstanbul 'un en yoğun hatlarından biri olan Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosunda sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.

Kaynak: AA

Mecidiyeköy, Mahmutbey, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saatleri değişti! Ek duraklar geliyor - Son Dakika

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