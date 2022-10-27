İstanbul'un en yoğun hatlarından biri olan Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosunda sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında seferlerin 30 Kasım'a dek haftanın 7 günü 06.00 ila 22.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.
Bu süre zarfında gece metrosu hizmeti verilemeyeceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saatleri değişti! Ek duraklar geliyor - Son Dakika