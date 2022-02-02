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TBMM Başkanı Şentop'tan MİT ziyareti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan MİT ziyareti

02.02.2022 16:20
TBMM Başkanı Şentop'tan MİT ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine, MİT'in yeni binasını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine, MİT'in yeni binasını ziyaret etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Şentop, MİT Başkanı Fidan'ın daveti üzerine, Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde MİT'in yeni binasını ziyaret etti. Hakan Fidan tarafından karşılanan Şentop'a yeni bina hakkında bilgi verildi. Meclis Başkanı Şentop, MİT'in yeni binasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açılışında da bulunmuştu.


TBMM Başkanı Şentop'tan MİT ziyareti
TBMM Başkanı Şentop'tan MİT ziyareti
TBMM Başkanı Şentop'tan MİT ziyareti
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Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Hakan Fidan, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'tan MİT ziyareti - Son Dakika


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