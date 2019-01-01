Meclis Üyesinin Eşi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç
Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Sarı'nın eşi, Emine Sarı
hayatını kaybetti.
Gülüç Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Sarı'nın eşi, Cihan, Hakan, Canan Sarı'nın anneleri, Ahmet Tunca
, Melek Yılmaz
, Hatice
, Huriye Aydınlı
'nın kız kardeşleri, Metin Tunca'nın kızı Gülüç Örencik
mahallesi sakinlerinden Emine Sarı son yolculuğuna uğurlandı. Merhume Sarı için için bu gün ikindi namazı sonrası Gülüç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan
Demirtaş, Gülüç Belediyesi, CHP
Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sevdekar Aras, Gülüç Belediyesi Meclis Üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Merhume Sarı, alınan hellalik ve kılınan cenaze namazı ardından Gülüç Belde Mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK