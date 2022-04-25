SPOR Mecnun Otyakmaz: Kupada finale yükselmek istiyoruz - Son Dakika

Mecnun Otyakmaz: Kupada finale yükselmek istiyoruz

Alperen YlLDIZ/ SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivas spor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Çok ciddi bir şekilde çalışıp, önlemlerimizi alıp, avantajımızı değerlendirip kupada finale yükselmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan ve maçtan 1-0 galip ayrılan Demir Grup Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kupa maçı nedeniyle her iki takımın da iyi futbol oynayamadıklarını söyleyen Otyakmaz, "Buna rağmen Alanya gibi güçlü bir takımı yenmek bizi mutlu etti. Taraftarımızın az da olsa yüzlerini güldürdük diye düşünüyorum. Bayramdan sonra kupada Alanyaspor ile rövanş karşılaşmamız var. Bir avantaj elde ettiğimizi söyleyebilirim ama Alanya topa çok hakim olan ve de tehlikeli bir takım. Henüz turu atlamış sayılmayız. Çok ciddi bir şekilde çalışıp, önlemlerimizi alıp, avantajımızı değerlendirip finale yükselmek istiyoruz" dedi.

Alanyaspor ile Türkiye Kupası yarı final rövanşında taraftar için özel bir davetlerinin olacağını belirten Otyakmaz, "Taraftarımızın desteğini bu maçta hissetmemiz lazım. Alacağımız bir galibiyetle ve geçerli bir sonuçla takımımız finale yükselecektir. Taraftarımızı stadyumda görmek, onlarla kaynaşmak ve o itici gücü yanımızda hissetmek istiyoruz" diye konuştu.

"UMARIM MÜKEMMEL BİR YASA İLE YOLUMUZA DEVAM EDERİZ"

Son çıkan spor yasası ile ilgili soru üzerine Otyakmaz, "Futbolu yeni bir kanunla dizayn etmeye ihtiyaç vardı. Fakat bizim önemli tereddütlerimiz var. Her ortamda dile getirmeye gayret ettik. Bazı dönemlerde yanlış anlaşıldık. Taleplerimiz pek ilgi görmedi diye düşünüyorum. İnşallah UEFA'dan, FIFA'dan bizimle ilgili olumsuz bir şey olmaz. Henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadan birtakım değişiklikler yerine gelir. En azından bu kaygılar kafamızdan yok olur diye düşündük. Şimdi hakikaten yönetici bulmakta zorlanacağız. Bu risklerle, bu ortamda kimse kendi gelirlerini, çocuklarının rızıklarını tehlikeye atmaz. Yönetici bulmakta zorlanacağımızı söylemiştik ve bu kaygımızı halen yaşıyoruz. Ama mutlaka düzenlemeler getirilecektir. Umarım o tereddütlerimiz ortadan kalkar ve mükemmel bir yasa ile yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.