Mecnun Otyakmaz: "Mert Hakan ile Emre'ye teklif yapacağız" - Son Dakika

Mecnun Otyakmaz: "Mert Hakan ile Emre'ye teklif yapacağız"

- Mecnun Otyakmaz: "Mert Hakan ile Emre'ye teklif yapacağız" Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Emre ve Mert Hakan ile konuştuk" "Maçlarımızı kazanırsak lig liderliğini yakalamış oluruz" Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Denizlispor maçının ardından, "Kendileriyle konuştuk.

- Mecnun Otyakmaz: "Mert Hakan ile Emre'ye teklif yapacağız"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz:

"Emre ve Mert Hakan ile konuştuk"

"Maçlarımızı kazanırsak lig liderliğini yakalamış oluruz"

SİVAS - Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Denizlispor maçının ardından, "Kendileriyle konuştuk. Herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bizde ligde bulunduğumuz durum ve yer itibariyle kendilerine bir teklif yapacağız" dedi.

Otyakmaz, maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Otyakmaz, transferin gözde futbolcuları Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç hakkında da konuştu.

Denizlispor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin önemine değinen Otyakmaz, "Önemli olan bu salgın süresinde verilen aradan sonra ilk karşılaşmamıza galibiyetle başlamaktı. Bunu da başardığımız için gerçekten mutluyuz. Lig üçüncüsü olduk. İkinci yarı lider olarak başlamıştık ama kaybetmiş olduğumuz maçlar nedeniyle maalesef bizi dördüncülüğe düşürmüştü ama tekrar üçüncülüğü yakaladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda da puanlarımız artarak devam eder ve ligdeki sıralamamız en üst seviyelerde olur diye dua ediyoruz. Çok zengin pozisyonlu bir karşılaşma değildi. İki takım da yoruldu, onu da sahada gördük. Ama netice itibariyle bizim kazandığımız bir karşılaşma oldu. Evimize mutlu gidiyoruz. Kalan 7 hafta var. Biraz daha oyunumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Ama hazırlık maçı yapmamız da bunda etken olduğunu düşünüyorum. Bu maçtan sonra daha yukarıya, daha yüksek grafikle, daha iyi futbolla olacağını düşünüyorum" dedi.

"Puan kayıplarımız söz konusu oldu"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Otyakmaz, puan sıralamasında ilk 2 takımın iyi futbol oynadığını ifade ederek, "Gerçekten her iki takım da iyi futbol oynuyorlar. Bulundukları yerleri hak ediyorlar. Biz de ilk yarı çok iyi futbol oynamıştık ve ligin zirvesindeydik. Ama ikinci yarıya bir takım sakatlıklar damgasını vurunca puan kayıplarımız söz konusu oldu. İnşallah fikstürümüz de müsait. İyi olursak, iyi futbol oynarsak diğer maçlarımızı kazanırsak lig liderliğini yakalamış oluruz diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"Bütün futbolcular aynı seviyede değil"

5 oyuncu değişiklik kuralı hakkında konuşan Otyakmaz, "Ben pek alışamadım. Ama çok sayıda sakatlık oluyor. O manada futbolcuları korumak açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Onu hissediyorum. Gerçekten çok sakatlık söz konusu. Bütün futbolcular aynı seviyede değil. Aynı çalışmayı yapmadılar. O açıdan iyi olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Emre ve Mert Hakan ile konuştuk"

Transferin gözde oyuncuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Otyakmaz, "Kendileriyle konuştuk. Her hangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bizde ligde bulunduğumuz durum ve yer itibariyle kendilerine bir teklif yapacağız. Ama birazda onlarla imza attığını iddia edilen takımlara bu soruları sorun. Bakalım onlar ne diyecekler, ben de onu merak ediyorum. Çok sessiz kalınıyorsa bilmiyorum. Peki neden yayınlanıyor bu tür yayınlar bilemiyorum" diye konuştu.

Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan ile Emre'ye teklif yapacağız

Mecnun Otyakmaz, Denizlispor, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: 'Mert Hakan ile Emre'ye teklif yapacağız' - Son Dakika Spor
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