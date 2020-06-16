Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan ve Emre Kılınç, Galatasaray'a giderse ayıp olur

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Mecnun Otyakmaz: "Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transfer iddiaları bize hep soruluyor. Onlar hiçbir şey söylemiyor. Sonunda oraya giderlerse biraz ayıp olur. Mert Hakan ve Emre Kılınç'a yeni teklif yapacağız. Biz arkadaşlarımızla görüştük. Herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler" dedi.

Yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş ise BeIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Hocamız da açıkladı zaten. Şu anda biz yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum... Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum" ifadesini kullandı.