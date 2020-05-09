- MEDAŞ çalışanlarından sağlıkçılara Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

- MEDAŞ çalışanlarından sağlıkçılara Anneler Günü sürprizi

KONYA - Konya'da Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından korona virüs (Covid-19) mücadelesinde aralıksız görev yapan sağlıkçılarına Anneler Günü dolayısıyla hediye dağıtıldı.

MEDAŞ yetkilileri, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında yoğun mesai ile hizmet veren sağlık çalışanlarını Anneler Günü dolaysıyla Numune Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında sağlık çalışanlarına salgında aralıksız verilen hizmete MEDAŞ çalışanları adına teşekkür eden MEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Yeşim Iğnak Koçak ve beraberindeki heyet daha sonra hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına hediyelerini verdi.

İnsan Kaynakları Müdürü Yeşim Iğnak Koçak, "Zor şartlarda çalışan, çocuklarından uzak, fedakarca bizler için evlerinden uzak çalışan sağlık çalışanlarımıza, çalışanlarımız adına hediyeler getirdik. Minik bir motivasyon dokunuşu yaptık. Umarım kendilerini mutlu edebilmişizdir" ifadelerini kullandı.

Konya Numune Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Havva Gürbüz Gürer ise, "Öncelikle sağlık çalışanları olarak bu günlerde çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bütün arkadaşlarım ellerinden geldiği kadar ailelerinden evlatlarından ayrı kalarak çok büyük bir özveri ile mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorlar. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle bu nazik davranışlarından dolayı MEDAŞ'a teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Böyle zamanlarda anılmak takdir görmek tabii ki herkesin hoşuna gittiği gibi bizlerinde hoşuna gidiyor. Teşekkür ediyorum meslektaşlarım ve hastanem adına" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Havva Gürbüz Gürer, "Yani biz tabii ki sürecin başından beri herkese şunu söylüyoruz, evde kalalım. Bizler için kendi sağlıkları için kendi aileleri için kendi çocuklar için... Türkiye'nin değil dünyanın da uğraştı bir problem ama bunu biz bir olursak halledeceğiz. Yani sadece bizim verdiğimiz mücadeleden ziyade, tabii ki insanlarımızın halkımızın duyarlılığıyla biz bunu sonlandıracağız" dedi.