Son Dakika Haberleri: "Medeniyetler Beşiği" Mehmetçik'e emanet
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"Medeniyetler Beşiği" Mehmetçik'e emanet

1 saat önce

Kars'ta, jandarma ekipleri, Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Ani Ören Yeri'ndeki eserleri korumak ve ziyaretçilerin huzur ile güvenliğini sağlamak amacıyla devriye görevine başladı.

Kars'ta, jandarma ekipleri, Türkiye- Ermenistan sınırında yer alan Ani Ören Yeri'ndeki eserleri korumak ve ziyaretçilerin huzur ile güvenliğini sağlamak amacıyla devriye görevine başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Arpaçay ilçesindeki Ani Ören Yeri'nde devriye görevi için sivil ve resmi jandarma ekipleri görevlendirildi.

Ani Ören Yeri'ni ziyaret eden yerli ve yabancı konukların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen jandarmalar, 24 saat esasına göre bölgede görev yapıyor.

Ören yerindeki tarihi mekan ve eserleri de koruyacak olan jandarma ekipleri, bir süre önce başlayan bölgedeki devriye görevlerini yıl boyunca sürdürecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 15 Temmuz 2016'da dahil edilen antik şehir, 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındırıyor.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Ani Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani Ören Yeri, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındıktan sonra bölgeye çok sayıda turist çekiyor.

Medeniyetler Beşiği Mehmetçik'e emanet

Ermenistan, Jandarma, Huzur, Ören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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